Imagini cu Nicușor Dan în avion spre Bruxelles. Înainte să plece a transmis un mesaj despre Strategia de Apărare a Țării

Până în prezent, UE și statele sale membre au oferit Ucrainei un sprijin în valoare totală de 177,5 miliarde de euro. Foto: X/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri la Bruxelles, unde va participa la reuniunea Consiliului European. După cea mai recentă întâlnire dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, dar și după discuția președintelui american cu Vladimir Putin, liderii europeni își propun să convină asupra unui pachet de sprijin pentru Ucraina.

Nicușor Dan a postat fotografii din avionul cu care se deplasează spre Bruxelles pe platforma X.

În drum spre Bruxelles, la o nouă reuniune a Consiliului European. pic.twitter.com/S9nPQLAlXj — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 22, 2025

Nicușor Dan, mesaj despre Strategia de Apărare a Țării

Definiţia extinsă a securităţii cuprinde astăzi şi stabilitatea economică, competiţia tehnologică, dar şi rezilienţa societăţii şi a instituţiilor, iar viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global şi va exprima felul în care România înţelege să se adapteze noilor provocări, a subliniat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.



Şeful statului a transmis un mesaj video la a 14-a ediţie a Aspen - GMF Bucharest Forum.



„Traversăm un context internaţional complex, cu grad ridicat de impredictibilitate şi risc. Ameninţările militare şi non-militare sunt tot mai numeroase. Definiţia extinsă a securităţii cuprinde azi şi stabilitatea economică, competiţia tehnologică, dar şi rezilienţa societăţii şi a instituţiilor. Caracterul războaielor şi definiţia păcii sunt şi ele în curs de redefinire.

Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global de securitate şi va exprima felul în care România înţelege să se adapteze la noile provocări”, a declarat Nicuşor Dan.



Potrivit şefului statului, România îşi va întări capacităţile naţionale de securitate şi apărare şi va continua să investească în alianţele şi parteneriatele sale strategice.



„Complexitatea acestor transformări nu poate găsi răspunsuri doar din partea decidenţilor politici, strict la nivel naţional sau exclusiv în interacţiunea dintre marii actori internaţionali. Prin urmare, devine din ce în ce mai relevant rolul Bucharest Forum, al Institutului Aspen România şi al reţelei internaţionale Aspen de parteneri şi susţinători să aducă împreună mediul economic, mediul public şi neguvernamental într-un spectru multinaţional şi interdisciplinar. O

biectivul nostru, al tuturor, este acela de a stimula schimbul de idei şi perspective, pentru a avea o imagine mai clară asupra prezentului, dar şi o înţelegere mai adecvată a viitorului. Discuţiile şi analizele pe teme importante şi dificile ca securitatea Mării Negre, a gurilor Dunării, rezilienţa lanţurilor de aprovizionare, securitatea cibernetică, revitalizarea industriei de apărare sunt importante pentru definirea unor politici publice eficiente, dar şi pentru poziţionarea României în spaţiul dezbaterilor europene şi transatlantice”, a completat Nicuşor Dan.



El a adăugat că activitatea Institutului Aspen contribuie la profilarea României ca „un contributor important în plan strategic, un generator de soluţii creative şi pragmatice, demne de a şasea ţară din Uniunea Europeană”. Preşedintele a punctat, totodată, abordarea multiregională pe care Aspen, German Marshall Fund, Bucharest Forum o aduc dezbaterii strategice actuale.



Într-o lume în transformare accelerată, competiţia acerbă pentru supremaţie între marii actori globali, rolul puterilor regionale în găsirea unui nou echilibru global devine tot mai relevant, a explicat şeful statului.



„Pentru România, este important să se poziţioneze şi mai viguros ca un jucător stabil şi responsabil în spaţiul european şi transatlantic, dar şi ca actor în toate regiunile din care face parte”, a transmis Nicuşor Dan.



Preşedintele a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova, a Ucrainei şi ţărilor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană.



„Vom investi şi pe mai departe în relaţiile cu statele Europei Centrale, inclusiv prin promovarea coerenţei Flancului estic al NATO şi prosperităţii regiunii dintre Mările Neagră, Baltică şi Adriatică în cadrul formatelor de cooperare iniţiate de România sau la care ţara noastră participă. Suntem interesaţi de un climat de colaborare în zona extinsă a Mării Negre şi promovăm relaţiile cu statele din Caucaz şi Asia Centrală”, a mai subliniat şeful statului.



Nu în ultimul rând, el a salutat evoluţiile pozitive recente din Orientul Mijlociu, care „pot genera o nouă arhitectură de securitate în regiune, extinderea Acordurilor Abraham şi crearea condiţiilor pentru materializarea coridorului India - Orientul Mijlociu - Europa”.

Reuniune a Consiliului European

Potrivit unui comunicat al Consiliului European, liderii europeni se reunesc la Bruxelles pentru a discuta despre războiul din Ucraina, strategia de apărare a Europei, evoluțiile din Orientul Mijlociu, competitivitatea, criza locuințelor și migrație.

„Obiectivul nostru comun rămâne o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina. Sprijinul militar, financiar și diplomatic, precum și garanțiile de securitate, sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv”, a transmis președintele CE, Antonio Costa.

La summit, liderii vor discuta și despre sprijinul financiar pentru anii următori, inclusiv posibilitățile bazate pe activele rusești imobilizate.

Până în prezent, UE și statele sale membre au oferit Ucrainei un sprijin în valoare totală de 177,5 miliarde de euro, dintre care 63,2 miliarde de euro reprezintă sprijin militar.

Potrivit Politico, liderii europeni pregătesc un pachet de sprijin pentru Ucraina care va include:

mai multe fonduri pentru Kiev;

mai multe arme pentru Ucraina;

sancțiuni pentru economia Rusiei;

Șeful statului va participa, de asemenea, la „Coaliția Voluntarilor”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat o nouă reuniune a „Coaliției Voluntarilor”, vineri, la o săptămână după întâlnirea de la Washington a lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump. Președintele francez a spus că „Europa trebuie să fie la masa negocierilor, câtă vreme se discută lucruri care ne afectează”.