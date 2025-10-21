„Rusia înțelege doar puterea”. Întâlnirea Trump-Putin trezește îngrijorare la Bruxelles. Ce mutare pregătesc liderii europeni

Perspectiva unei întâlniri între Donald Trump și Vladimir Putin, la Budapesta a declanșat un nou val de temeri în principalele capitale ale Europei. FOTO: Hepta

Perspectiva unei întâlniri între Donald Trump și Vladimir Putin, la Budapesta, dar și evoluția ultimei vizite a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă au declanșat un nou val de temeri în principalele capitale ale Europei. Liderii europeni sunt înspăimântați că Trump va fi din nou de partea lui Putin în stabilirea modului în care va arăta pacea și va face presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta termenii rusești - eventual cedarea unor porțiuni de teritoriu în estul țării, potrivit Politico.

Apelul de două ore al lui Putin cu Trump pare să îl fi lăsat pe președintele SUA mai puțin dispus să-l ajute pe Zelenski când s-au întâlnit la Washington săptămâna trecută. În acest context, liderii europeni fac eforturi pentru a întări poziția Ucrainei în următoarele negocieri și discuții despre pace.

Pe fondul îngrijorării că Trump și Putin ar putea încheia un acord de armistițiu prost, care ar slăbi întreaga Europă, la un summit din această săptămână, liderii europeni își propun să convină asupra unui pachet triplu de sprijin pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a-i oferi cea mai puternică implicare posibilă în negocierile privind orice potențial armistițiu.

Strategia lor include mai multe fonduri pentru Kiev, mai multe arme pentru Ucraina și măsuri de a lovi economia Rusiei cu noi sancțiuni, potrivit diplomaților și oficialilor care se pregătesc pentru întâlnirea de joi de la Bruxelles.

Teama că Zelenski va fi forțat să accepte cedări de teritorii

Acțiunile urgente ale liderilor europeni vin după ce Trump și-a schimbat din nou poziția cu privire la război, spunând că ar fi deschis la înghețarea conflictului pe liniile sale actuale de luptă - la mai puțin de o lună după ce a sugerat că Ucraina și-ar putea recâștiga tot teritoriul. Comentariile sale au reaprins îngrijorările că l-ar putea forța pe Zelenski să predea teritoriul Rusiei.

Acest rezultat, spun oficialii europeni, ar fi un dezastru, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru țările lor.

„Observăm eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina. Desigur, toate aceste eforturi sunt binevenite, dar nu vedem Rusia dorind cu adevărat pacea”, a declarat luni reporterilor la Luxemburg, Kaja Kallas, diplomat de rang înalt al UE. „Rusia înțelege doar puterea.”

Zelenski a declarat că liderii europeni îi vor cere lui Trump să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune Ucrainei, după ce a plecat cu mâinile goale de la o întâlnire cu președintele SUA săptămâna trecută.

Pe lângă înarmarea Ucrainei, țările UE sunt aproape de un acord asupra altor două planuri critice de sprijin: o a 19-a rundă de sancțiuni economice pentru a lovi fondurile de război ale lui Putin și elaborarea de planuri de raid asupra activelor financiare înghețate ale Rusiei pentru a debloca aproximativ 140 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Banii sunt extrem de necesari la Kiev, iar progresele către eliberarea fondurilor în această săptămână îi vor semnala lui Putin că Ucraina va avea mijloacele de a continua lupta cel puțin în următorii doi ani, au declarat oficialii.

„Cred cu tărie că Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziție posibilă înainte, în timpul și după orice armistițiu și de aceea convoc apelul Coaliției săptămâna aceasta”, a declarat Starmer luni. „Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina și mă angajez să intensific eforturile noastre pentru a paraliza mașina de război a lui Putin.”

Valorificarea activelor rusești

Inițiativa cheie pe care liderii o vor discuta săptămâna aceasta este un plan de exploatare a activelor rusești înghețate în valoare de 140 de miliarde de euro deținute în Europa, pentru a oferi ceea ce oficialii numesc un „împrumut pentru reparații” Ucrainei. Banii ar urma să fie rambursați Moscovei doar în cazul puțin probabil în care Rusia ar plăti daune de război Ucrainei în viitor, conform propunerilor generale pregătite de oficialii europeni.

Belgia, unde se află cea mai mare parte a acestor active, a fost îngrijorată de potențialele daune aduse reputației pe care țara le-ar putea suferi în sectorul financiar dacă depozitele în numerar sunt confiscate.

Alte țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscul potențial la adresa credibilității internaționale a monedei euro și doresc ca SUA și Japonia, printre alte țări, să adopte politici similare.

Joi, liderii UE urmează să decidă dacă ar trebui să solicite oficial Comisiei Europee să elaboreze propunerile juridice detaliate pentru crearea integrală a împrumutului pentru reparații.

Oficialii care lucrează la pregătirile pentru summit cred că prim-ministrul belgian Bart De Wever va fi de acord să permită Comisiei, executivul UE, să elaboreze planul juridic. El ar putea totuși să îl blocheze la o dată ulterioară.