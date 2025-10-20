Gazul rusesc nu va mai curge către Ungaria și Slovacia. Ce prevede noua listă de sancțiuni împotriva mașinăriei de război a lui Putin

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi aprobat pe 23 octombrie FOTO: Hepta

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi aprobat pe 23 octombrie, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în timpul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Luxemburg, potrivit Kyiv Independent.

Pachetul, dezvăluit de Comisia Europeană pe 19 septembrie, vizează băncile rusești, veniturile din energie și rețelele implicate în eludarea restricțiilor existente impuse în contextul războiului la scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei.

„Ne așteptăm ca în această săptămână să adoptăm și un al 19-lea pachet de sancțiuni. Din păcate, nu astăzi, dar avem și o reuniune a liderilor care va avea loc joi (23 octombrie)”, a spus Kallas.

Luni, se așteaptă ca cele 27 de țări membre ale blocului comunitar să susțină un nou proiect de lege care va reduce permanent aprovizionarea cu gaze rusești către Ungaria și Slovacia.

De când Moscova a lansat războiul său total în Ucraina în 2022, UE a slăbit controlul de lungă durată al Kremlinului asupra aprovizionării cu energie a blocului, eliminând aproape complet importurile de petrol, cărbune și gaze rusești.

Dar, pe parcursul acestui divorț amar din domeniul energetic, Budapesta și Bratislava au refuzat cu încăpățânare să colaboreze. Argumentând în mod repetat că nu au o alternativă reală, guvernele lor prietenoase cu Rusia s-au plâns că părăsirea Moscovei ar însemna o creștere explozivă a prețurilor pentru consumatori.

Experții contestă în mare măsură aceste afirmații. Și, în orice caz, capitalele UE sunt gata să le ignore.

Țările UE se pregătesc să blocheze definitiv gazul rusesc către Ungaria și Slovacia

În timp ce Rusia atacă în mod repetat infrastructura energetică a Ucrainei, „miliarde de euro au fost plătite... de Ungaria și Slovacia Rusiei”, a declarat ministrul lituanian al Energiei, Žygimantas Vaičiūnas. „Ei folosesc asta pentru mașina lor de război... acest lucru nu este cu adevărat acceptabil.”

„Acum, este momentul să demonstrăm... voință politică la nivelul UE”, a declarat el pentru Politico.

De când Vladimir Putin a ordonat pentru prima dată trupelor să intre la Kiev, Bruxelles-ul a impus un embargou asupra țițeiului, combustibilului și cărbunelui rusesc care intră în bloc; a impus o limită de preț de 47,60 dolari pe baril pentru vânzările globale de petrol ale Moscovei, sub cursul pieței; și a redus cota Kremlinului pe piața gazelor din UE de la 45% la 13%.

Însă Ungaria și Slovacia au insistat în mod repetat și au amânat sancțiunile, obținând excepții care le-au permis să continue să importe țiței rusesc prin conducta Drujba, prin Ucraina, și blocând eforturile de a viza sectoarele gazelor și nucleare ale Moscovei.

De fapt, cele două țări își măresc constant plățile pentru combustibili fosili către Moscova, potrivit lui Isaac Levi, directorul pentru Rusia la Centrul pentru Cercetare a Energiei și Aerului Curat, cu sediul la Helsinki.

Budapesta și Bratislava au plătit Rusiei 5,58 miliarde de euro pentru importurile de combustibili fosili de până acum în acest an, a spus el, depășind deja cele 5,56 miliarde de euro pe care le-au plătit anul trecut.

Comisia Europeană a decis în iunie să schimbe tactica. Executivul UE a prezentat o propunere legală care ar impune o interdicție asupra gazelor rusești, începând de anul viitor pentru contractele pe termen scurt și până la sfârșitul anului 2027 pentru acordurile pe termen lung.

Pachetul de sancțiuni anterior, aprobat pe 18 iulie, a fost descris de oficialii UE ca fiind „cel mai puternic de până acum”, concentrându-se pe limitarea veniturilor din petrol ale Rusiei prin reducerea plafonului de preț la exporturile maritime la 47,60 dolari pe baril și sancționarea a peste 100 de nave implicate în eludarea sancțiunilor.