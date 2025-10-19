FT: Culisele întâlnirii de la Casa Albă. Trump a țipat la Zelenski și i-a cerut să cedeze Donbas. Dacă nu, „va fi distrus”

Foto: Profimedia Images

Donald Trump l-a îndemnat pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte termenii Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, în cadrul unei volatile întâlniri între cei doi lideri, la Casa Albă, vineri seară, scrie FT. Trump i-ar fi spus lui Zelenski că Putin „va distruge Ucraina” dacă acesta nu acceptă. Întâlnirea dintre cei doi președinți a degenerat de multe ori în „certuri și strigăte”, în timp ce Trump „înjura continuu”, au declarat persoane familiarizate cu discuția, pentru FT.

Ei au adăugat că președintele american a „aruncat cât colo” hărțile cu frontul din Ucraina și a insistat în fața lui Zelenski că Ucraina trebuie să cedeze tot Donbasul Rusiei. În plus, el a repetat constant susținerile făcute de dictatorul rus în apelul telefonic dintre cei doi, cu o zi înainte.

Deși Ucraina a reușit să întoarcă din nou opinia lui Trump la „înghețarea” actualei linii a frontului, întâlnirea caustică a demonstrat din nou cât de capricios este Trump și cât de schimbătoare este poziția lui în ce privește războiul, mai ales când preia pozițiile lui Putin și cerințele sale maximaliste.

Întâlnire caustică la Casa Albă

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc pe fondul unor noi presiuni ale guvernului SUA pentru încetarea războiului din Ucraina, mai ales după semnarea armistițiului între Israel și Hamas.

Zelenski și echipa sa au mers la Casa Albă în speranța că-l vor putea convinge pe liderul american să le vândă rachete de croazieră de tip Tomahawk, însă Trump a refuzat să o facă, până într-un final, deși semnalele păreau favorabile.

Întâlnirea tensionată a semănat într-o oarecare măsură cu prima vizită a lui Zelenski la Casa Albă, când președintele și vicepreședintele american au organizat o ambuscadă împotriva oaspetelui lor, insultându-l și atacându-l verbal chiar în Biroul Oval.

În timpul întâlnirii de vineri, Donald Trump, puternic influențat de Vladimir Putin, a apărut să adopte cuvânt cu cuvânt propaganda Kremlinului, chiar și atunci când îi contrazicea propriile susțineri recente.

Conform unui oficial european familiarizat cu discuția, Trump i-a spus lui Zelenski că trebuie neapărat să ajungă la un acord cu Putin, în caz contrar Ucraina urmând să fie „distrusă”.

Oficialul spune că Trump i-a spus lui Zelenski că pierde războiul și l-a amenințat – „Dacă Putin ar vrea-o, te-ar distruge”, a spus președintele american, părând că revine pe deplin la atitudinea sa de la începutul anului.

Trump a asimilat din nou propaganda rusă și susținerile lui Putin

Donald Trump a declarat, duminică, într-un interviu pentru Fox News, că este încrezător că va reuși să pună capăt conflictului, adăugând că Vladimir Putin „va obține ceva, a câștigat deja anumite proprietăți”.

Putin a făcut, joi, o nouă propunere către Trump, conform căreia Ucraina ar trebui să cedeze părțile din regiunea estică Donbas aflate încă sub controlul său, în schimbul unor mici zone din cele două regiuni de pe linia frontului sudic — Herson și Zaporojie

Propunerea rușilor reprezintă o ușoară concesie față de cea formulată la ultima întâlnire dintre Putin și Trump, în Alaska, în august, când liderul de la Kremlin spusese că ar accepta înghețarea liniei de contact în restul frontului dacă Ucraina ar renunța la Donbas.

Acea întâlnire s-a încheiat, însă, tensionat, după ce Putin a respins insistențele lui Trump privind o încetare imediată a focului și a deviat discuția către un lung monolog despre istoria medievală a Ucrainei — fapt care a determinat guvernul american să ia în considerare intensificarea sprijinului pentru Ucraina, inclusiv prin furnizarea de rachete Tomahawk.

Cederea restului de Donbas rămas sub control ucrainean este, însă, o variantă de neconceput pentru Ucraina, deoarece ar oferi Rusiei teritorii pe care le ocupă doar parțial de mai bine de un deceniu și pe care nu a reușit să le cucerească, în ciuda eforturilor sale din 2022 și până acum.

Forțele ruse au întâmpinat dificultăți și în menținerea teritoriilor din Herson și Zaporojie — cele pe care Putin le-a oferit la schimb — și nu au făcut aproape niciun progres pe frontul de acolo din 2022, anul în care a început războiul.

„Să le dăm rușilor Donbasul fără luptă este inacceptabil pentru societatea ucraineană, iar Putin știe asta”, a declarat Oleksandr Merejko, președintele comisiei de politică externă din Parlamentul Ucrainei. El a adăugat că Putin ar putea susține această idee controversată „cu scopul de a provoca diviziune în interiorul Ucrainei și de a submina unitatea noastră”.

Merejko a mai spus: „Nu este vorba despre obținerea mai multor teritorii pentru Rusia, ci despre cum să ne distrugă din interior”.

Repetarea agresivă de către Trump a retoricii lui Putin, vineri, a spulberat speranțele multor aliați europeni ai Ucrainei că liderul american ar putea fi convins să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina.

Această speranță apăruse după ce, în ultimele săptămâni, Trump își exprimase frustrarea și nerăbdarea față de refuzul dictatorului rus de a se angaja activ în negocieri bilaterale de pace cu Volodimir Zelenski.

Trei oficiali europeni care au fost informați despre discuțiile de la Casa Albă au confirmat că Trump a petrecut cea mai mare parte a întâlnirii ținându-i lui Zelenski o adevărată prelegere, repetând argumentele lui Putin despre conflict și îndemnându-l să accepte propunerea invadatorilor.

„Zelenski a fost foarte dezamăgit” după întâlnire, a declarat unul dintre oficiali, adăugând că liderii europeni „nu sunt optimiști, dar adoptă o atitudine pragmatică privind planificarea următorilor pași”.

Într-o declarație făcută duminică, Zelenski a spus că „sunt necesari pași decisivi din partea Statelor Unite, Europei, țărilor G20 și G7” pentru a pune capăt războiului.