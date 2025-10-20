După ce Trump l-a somat pe Zelenski să cedeze Donbasul, UE pregătește un ajutor de 140 de miliarde pentru Ucraina din banii Rusiei

Militari ruși execută foc cu obuzier autopropulsat 2S7M Malka spre pozițiile ucrainene din sectorul Krasnoarmeysk. Foto: Hepta

Liderii politici din UE și din Marea Britanie sunt pe cale să ajungă la o înțelegere prin care Ucraina ar urma să beneficieze de un împrumut de 140 de miliarde de euro garantat cu activele rusești înghețate, scrie The Guardian.

Așteptările sunt că înțelegerea va putea fi aprobată până la sfârșitul anului, într-o mișcare considerată crucială pentru ca Ucraina să-și poată susține apărarea armată în fața Rusiei.

Propunerile Comisiei Europene au fost discutate la o reuniune a miniștrilor de finanțe din G7, care a avut loc săptămâna trecută la Washington, și vor fi, de asemenea, dezbătute joi, la Bruxelles, în cadrul summit-ului liderilor UE.

Participarea SUA rămâne incertă, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, pare să-și fi schimbat, din nou, atitudinea față de Rusia în defavoarea Ucrainei.

Săptămâna trecută, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, s-a declarat convins că "problema utilizării, în numele victimei agresiunii, a activelor rusești înghețate se îndreaptă către o soluție fericită".

"Este foarte simplu, fie folosim banii agresorului, fie va trebui să folosim banii noștri. Nu mă întrebați ce variantă prefer", a adăugat el, estimând că finalul acestui an va aduce un acord asupra acestui subiect.

Cum arată planul Comisiei Europene de a finanța Ucraina cu banii Rusiei

Conform planului, schițat într-un document de două pagini de către Comisia Europeană luna trecută, UE ar urma să acorde Ucrainei un împrumut fără dobândă în valoare de 140 de miliarde de euro, pe baza activelor rusești înghețate, gestionate în Belgia de Euroclear.

Ucraina s-a bazat în trecu pe guvernele aliate pentru împrumuturi necesare finanțării cheltuielilor de apărare în fața Rusiei. Însă creșterea costurilor, pe măsură ce războiul se prelungește, precum și atitudinea oscilantă a SUA sporesc presiunea asupra susținătorilor europeni ai Kievului.

În septembrie, Ucraina a estimat că va avea nevoie de 50 de miliarde de dolari sub formă de sprijin extern pentru 2026.

La rândul lor, oficialii UE consideră că țara va avea nevoie de o injecție urgentă de fonduri pentru efortul său de război începând cu aprilie 2026, în contextul în care nu există semne de progres în negocierile de pace.

Belgia nu vrea să fie lăsată sigură în fața ipoteticelor represalii ruse

Belgia găzduiește active înghețate în valoare de 183 de miliarde de euro la Euroclear și a solicitat garanții că nu va rămâne singură să se confrunte cu Rusia, în cazul în care Moscova ripostează la utilizarea activelor sale înghețate în favoarea Ucrainei.

"Le-am explicat colegilor mei că vreau semnătura lor prin care să spună că, dacă îi luăm banii lui Putin și îi folosim, vom fi cu toţii responsabili dacă lucrurile merg prost", a spus premierul Bart De Wever la începutul acestei luni.

De asemenea, Belgia dorește exercitarea unei presiuni mai mari asupra G7 - grupul celor mai dezvoltate țări din punct de vedere economic și tehnologic - pentru a lua măsuri similare de ajutorare a Ucrainei.

Rachel Reeves, ministrul de Finanțe al Regatului Unit, a discutat planurile cu omologii săi din G7 la Washington săptămâna aceasta, cu ocazia reuniunii anuale a Fondului Monetar Internațional.

O parte a schemei prevede ca țările G7 să se unească pentru a garanta datoriile, în principal pentru a liniști Belgia, unde se află cea mai mare parte a banilor băncii centrale ruse, înghețați la începutul războiului.

Este de așteptat ca Marea Britanie să contribuie la acest aspect al planului, în ciuda faptului că deține în mod direct puține active rusești înghețate.

Aparent, negocierile privind contribuția fiecărei țări din G7 la aceste garanții continuă, inclusiv cu privire participarea SUA.

SUA dețin doar o parte relativ modestă de active bancare rusești, în valoare de aproximativ 7 miliarde de dolari.

Deși sprijinul Casei Albe va fi considerat important din punct de vedere politic și juridic, acesta nu este neapărat esențial din punct de vedere economic în planul de utilizare a acestor active în sprijinul Ucrainei.