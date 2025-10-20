Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. "Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă"

Trump a făcut aceste declarații după o întâlnire tensionată cu Volodimir Zelenski, în care liderul ucrainean nu a reușit să obțină rachetele Tomahawk solicitate. sursa foto: Getty

Donald Trump a sugerat că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, lăsând cea mai mare parte sub control rusesc. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, care nu a reușit să obțină livrarea rachetelor Tomahawk, scrie The Guardian.

Donald Trump a sugerat că cel mai bun mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, într-un mod care ar lăsa cea mai mare parte sub control rusesc. Potrivit relatărilor, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, Trump l-ar fi presat pe Zelenski să renunțe la porțiuni întinse de teritoriu.

„Lăsați-o așa cum a căzut”, a relatat Trump într-o declarație făcută reporterilor la bordul aeronavei Air Force One. „E deja tăiat acum”, a precizat Trump referitor la Donbas, adăgând că „să lase lucrurile așa cum sunt acum”.

„Pot să se apuce de negocieri ceva mai târziu, în privința liniei de demarcație”, a spus el. „Dar acum, ambele tabere trebuie să se oprească pe linia de contact, să se ducă acasă, să oprească luptele și să înceteze să mai omoare oameni”.

Declarațiile sale vin după o întâlnire tensionată cu președintele ucrainean, la Casa Albă, vineri, și marchează o schimbare bruscă de ton față de poziția sa din septembrie, când afirmase că Ucraina ar putea să-și recupereze toate teritoriile și chiar „să meargă mai departe” în teritoriul rus. Atunci, Trump a descris Rusia drept un „tigru de hârtie”.

Zelenski a zburat la Washington sperând să profite de iritarea tot mai mare a lui Trump față de Vladimir Putin, după ce summitul SUA–Rusia din Alaska nu a dus la niciun progres în privința războiului.

Însă liderul ucrainean a plecat cu mâinile goale, nereușind să obțină rachetele de croazieră Tomahawk, după săptămâni întregi de negocieri. Aceste rachete, cele mai performante din arsenalul potențial al Ucrainei, i-ar fi permis Kievului să lovească ținte din interiorul Rusiei, inclusiv Moscova, cu precizie ridicată.

Trump s-a arătat însă mult mai optimist cu privire la o eventuală înțelegere după o convorbire telefonică îndelungată cu Putin, joi, în care cei doi ar fi convenit să se întâlnească în curând la Budapesta.

După întrevederea cu Zelenski, Trump a scris pe rețelele sociale că discuțiile au fost „foarte interesante și cordiale”, adăugând: „I-am spus, așa cum i-am sugerat și președintelui Putin, că este timpul să oprim uciderea și să facem o ÎNȚELEGERE.”

În culise, însă, Trump l-ar fi presat pe Zelenski să cedeze teritorii Rusiei, potrivit a două surse informate despre discuție, citate de Reuters.

Sursele au descris întâlnirea ca fiind tensionată, iar delegația ucraineană ar fi plecat frustrată.

Cele două persoane au avut impresia că Trump a fost influențat de convorbirea de joi cu Putin, în timpul căreia, potrivit Washington Post, liderul rus ar fi propus un „schimb teritorial” – Ucraina să cedeze regiunile Donețk și Luhansk, în schimbul retragerii trupelor ruse din mici părți ale regiunilor Zaporojie și Herson.

Potrivit Reuters, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-ar fi numărat printre cei care au insistat cel mai vehement ca Ucraina să accepte propunerea de „schimb de teritorii”.

Întrebat joi, într-un interviu pentru Fox News, dacă Putin ar fi dispus să pună capăt războiului „fără să ia o parte semnificativă din teritoriul Ucrainei”, Trump a răspuns: „Ei bine, o să ia ceva.”

„Au luptat și el are deja mult teritoriu. A câștigat anumite teritorii”, a spus Trump. „Noi suntem singura națiune care intră într-un război, îl câștigă și apoi pleacă”.

Interviul a fost difuzat duminică, dar fusese înregistrat înainte ca Trump să vorbească cu Putin, joi, și să se întâlnească cu Zelenski, vineri.

Duminică seara, în timp ce zbura din Florida spre Washington, Trump și-a reiterat poziția: Ucraina ar trebui să renunțe la o parte din teritorii, oprind luptele „pe liniile unde se află acum”.

„Restul e foarte greu de negociat, dacă începi să spui ‘tu iei asta, noi luăm cealaltă parte’”, a spus el. „Știți, sunt atâtea variante posibile”.

Întrebat dacă i-a spus lui Zelenski că Ucraina trebuie să cedeze întreaga regiune Donbas Rusiei, Trump a răspuns: „Nu.”

Zelenski a făcut apel la acțiuni decisive din partea aliaților europeni și americani, afirmând că a sosit momentul pentru o nouă întâlnire a „coaliției de bunăvoință” conduse de Europa.

„Ucraina nu va oferi niciun premiu teroriștilor pentru crimele lor și ne bazăm pe partenerii noștri să susțină ferm această poziție”, a scris Zelenski pe rețelele sociale, duminică.