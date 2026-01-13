În Iași, peste 8,2 milioane de lei au fost încasați în doar câteva zile din taxe și impozite

Cele mai multe plăți au fost făcute chiar în prima zi în care taxele și impozitele locale au putut fi achitate la ghișee / FOTO: Getty Images

Aproape 15.000 de persoane din municipiul Iași și-au achitat deja taxele și impozitele locale în primele zile ale anului, cea mai mare parte a acestora optând pentru achitarea online, cele mai multe plăți fiind făcute chiar în prima zi de încasare la ghișee, iar valoarea totală a încasărilor este 8.268.208 lei, potrivit Agerpres.

Potrivit informațiilor puse la dispoziție, luni, de Primăria Iași, în primele două zile în care s-au încasat taxe și impozite pe acest an, 8 și 9 ianuarie, la ghișeele Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și centrele de cartier au făcut plăți 5.578 de persoane, din care 3.172 în numerar și 2.406 cu cardul la POS.

De asemenea, de miercuri, 7 ianuarie, până duminică, 11 ianuarie, pe platforma ghiseul.ro au fost făcute 6.586 de plăți, iar pe eTax (programul Primăriei Municipiului Iași) alte 1.275 de plăți, totalul fiind de 7.861 de plăți.

Conform informării, în total, de la 1 ianuarie, la ghișeele Direcției Economice și ale centrelor de cartier, prin ghiseul.ro, eTax, ISNEP și prin ordin de plată au fost făcute 14.741 de plăți, în valoare totală de peste 8,26 milioane lei, cea mai mare parte a acestora, respectiv 12.728 de plăți în valoare totală de 7,68 milioane lei, fiind taxe și impozite locale achitate după ziua de miercuri, 7 ianuarie.

Cele mai multe plăți au fost făcute chiar în prima zi în care taxele și impozitele locale au putut fi achitate la ghișee, adică joi, 8 ianuarie, când au fost făcute 5.387 de plăți în valoare totală de peste 4,15 milioane lei, din care 1.880 în numerar, 1.323 cu cardul a POS, 1.608 prin ghiseul.ro, 460 prin eTax, opt prin ISNEP și 108 prin ordin de plată.

„În numele Primăriei și al meu personal, mulțumesc ieșenilor fiindcă susțin în continuare funcționarea, dezvoltarea și modernizarea orașului nostru. Contribuția ieșenilor susține bugetul local care, alături de fondurile europene, ne permite să finalizăm o serie de proiecte importante și să demarăm altele noi.

Mulțumesc, de asemenea, coaliției locale de guvernare, consilierilor locali din PNL, PSD și PMP, fiindcă au votat rațional și responsabil, având astfel un pachet de taxe și impozite în timp util și, în același timp, la un nivel decent și suportabil pentru populație. După cum am mai spus, cele mai importante taxe și impozite locale din municipiul Iași au crescut de la 1 ianuarie 2026 doar cu marja minimă prevăzută de legislația în vigoare. Practic, nu puteam să creștem taxele locale mai puțin de atât”, a declarat primarul Mihai Chirica, citat în comunicatul transmis de instituție.