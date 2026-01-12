“SUA nu vor ezita să folosească dominația asupra cipurilor AI”. Avertismentul Big Tech față de legislația digitală a UE

Este un conflict care ar putea plasa Silicon Valley în vizorul negocierilor comerciale mai ample dintre SUA și UE. Foto: GettyImages

Președintele SUA, Donald Trump, face presiuni ca Uniunea Europeană și alte guverne europene să retragă reglementarea firmelor americane de tehnologie, promovând în același timp mai puține bariere de siguranță pe plan intern. Administrația SUA a intensificat aceste eforturi în luna decembrie, amenințând că va penaliza firmele europene de tehnologie și încercând să blocheze intrarea în Statele Unite a cercetătorilor proeminenți în domeniul siguranței tehnologice și a unui înalt oficial european, potrivit CNN.

Conflictul subliniază necesitatea ca Europa să își construiască propriile tehnologii și să își reducă dependența de Silicon Valley, a declarat Giorgos Verdi, cercetător în politici publice.

„Ar putea SUA să își folosească dominația asupra cipurilor de inteligență artificială, dominația asupra cloud-ului în Europa, dominația asupra sistemelor de inteligență artificială pentru a exercita mai multă presiune”, a spus Verdi. „Pentru a construi mai multă reziliență pentru Europa... există un argument geopolitic pentru apariția inovațiilor europene.”

Tensiunile crescânde își au rădăcinile într-un dezacord fundamental cu privire la reglementarea companiilor de tehnologie. Autoritățile de reglementare din Europa, lider global în legislația legată de tehnologie, consideră că unele bariere legislative promovează siguranța online, libertatea de exprimare și concurența în industrie. Statele Unite au adoptat o abordare în mare măsură pasivă.

Republicanii, care controlează acum guvernul SUA, au calificat în ultimii ani eforturile de moderare a conținutului drept „cenzură”. Iar companiile americane de tehnologie - iritată de faptul că trebuie să respecte noile cerințe ale UE sau să se confrunte cu amenzi - ar putea profita acum de o oportunitate pentru a se opune.

Este un conflict care ar putea plasa Silicon Valley în vizorul negocierilor comerciale mai ample dintre SUA și UE din acest an, mai ales că administrația Trump consideră că avansul nestingherit al inteligenței artificiale este crucial pentru economie și securitatea națională.

„Există un fel de coliziune... între plângerile administrației Trump cu privire la cenzură și dorința firmelor Big Tech de a elimina, în unele cazuri, complet legislația digitală din UE”, a declarat Lindsay Gorman, director general al programului tehnologic de la organizația de politici German Marshall Fund. „Am putea fi pe un curs de coliziune accentuat, deoarece oficialii UE au spus că nu vor da înapoi.”

Lupta dintre SUA și UE privind reglementarea tehnologiei datează din prima administrație Trump. Oficialii americani au criticat aspru Regulamentul general privind protecția datelor al UE după intrarea sa în vigoare în 2018. Companiile tehnologice americane au făcut, de asemenea, lobby împotriva legii.

Acțiunile antitrust ale UE împotriva firmelor tehnologice americane au dus, de asemenea, la acuzații de discriminare, pe care oficialii europeni le-au negat.

Legislația restrictivă privind Big Tech

În 2023 și, respectiv, 2024, au intrat în vigoare Legea privind serviciile digitale (DSA) și Legea privind piețele digitale (DMA) din Europa. Legile au impus noi reguli radicale privind moderarea rețelelor sociale, publicitatea direcționată și interoperabilitatea dintre platformele majore, precum și amenzi costisitoare pentru giganții tehnologici care au încălcat legile.

În timp ce Trump se pregătea pentru al doilea mandat, directorii generali din domeniul tehnologiei, inclusiv Zuckerberg și Tim Cook de la Apple, au încercat să-i intre în grații și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la reglementările europene.

Vicepreședintele JD Vance și-a folosit în februarie discursul de la Conferința de Securitate de la München pentru a se pronunța împotriva „cenzurii” europene. În aceeași lună, Trump a semnat un memoriu prin care spunea că administrația sa va investiga și va lua în considerare impunerea de tarife guvernelor străine care impozitează companiile de tehnologie din SUA sau impun politici care „stimulează... cenzura”.

UE a amendat Apple și Meta cu o sumă combinată de 700 de milioane de euro (797 de milioane de dolari) în aprilie, prima măsură de aplicare în temeiul DMA. Meta a criticat măsura ca fiind un „tarif” conceput pentru a „împotrivi afacerilor americane de succes”, iar Apple a declarat că UE „vizează pe nedrept” compania.

În septembrie, Trump a amenințat UE cu o anchetă tarifară după ce a amendat Google cu 3,45 miliarde de dolari pentru încălcarea legilor sale antitrust. Trump a numit amenda „nejustificată”.

În decembrie, Comisia a amendat compania X cu aproximativ 140 de milioane de dolari, spunând că „designul înșelător” al bifei albastre de verificare și alte măsuri au încălcat DSA. Proprietarul companiei X, Elon Musk, a numit amenda „nebunească” și a cerut un „răspuns nu doar către UE, ci și către persoanele care au luat această măsură împotriva mea”. Mai mulți legislatori americani au criticat, de asemenea, amenda, inclusiv Vance, care a declarat pe X că „UE ar trebui să sprijine libertatea de exprimare, nu să atace companiile americane pentru gunoaie”.

Câteva zile mai târziu, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat sancțiuni privind vizele împotriva lui Thierry Breton, fost comisar european, implicat în crearea legislației DSA, precum și pentru patru angajați ai unor organizații care combat dezinformarea și ura online, pentru presupusă cenzură.

Legislația europeană, pe masa negocierilor comerciale SUA-UE

Lupta ar putea deveni un element central în negocierile mai ample din acest an. SUA și UE continuă să elaboreze și să implementeze detaliile unui acord comercial încheiat în iulie. Acordul a inclus un angajament de a aborda „barierele netarifare” în calea comerțului, despre care Gorman a spus că „a fost un fel de o aluzie la reglementările digitale, dar nu a fost rezolvată”.

„Se pare că discuția despre tarife a ajuns într-o oarecare măsură la o concluzie... dar problemele tehnologice, și în special aplicarea Legii privind serviciile digitale și a Legii privind piețele digitale, sunt chestiunile neterminate ale acordului comercial SUA-UE”, a adăugat ea.

UE nu pare să dea înapoi. Comisia a anunțat noi investigații în decembrie privind potențialul comportament anticoncurențial atât al Meta, cât și al Google.