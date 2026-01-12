Ce au spus Statele Unite la ONU după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 23:59 12 Ian 2026 Modificat la 00:08 13 Ian 2026

Reprezentanta SUA la ONU, Tammy Bruce, a denunțat atacul Rusiei cu racheta hipersonică în Ucraina, la trei zile după ce acesta a avut loc. Foto: Hepta

Statele Unite au denunţat luni, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia a rachetei balistice hipersonice Oreşnik într-un atac masiv în Ucraina, scrie Agerpres, citând AFP.

Atacul a avut loc săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, iar ambasadoarea adjunctă a SUA la Națiunile Unite, Tammy Bruce, a calificat acțiunea Moscovei drept "o escaladare periculoasă şi inexplicabilă", adaugă sursa citată.

Racheta cu rază medie de acţiune, dotată cu încărcătură convențională, a vizat regiunea orașului Liov din vestul Ucrainei, situat în apropierea frontierei cu Polonia, stat NATO.

"Aceasta constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul, cu alţi parteneri şi cu Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat", a spus Bruce.

Ministerul rus al Apărării a comunicat, luni, că atacul cu Oreşnik a ţintit o uzină aeronautică din Liov.

"Potrivit informaţiilor confirmate din mai multe surse independente, în urma loviturii efectuate în noaptea spre 9 ianuarie de către forţele armate ruse cu ajutorul sistemului mobil de rachete balistice terestre 'Oreşnik', uzina de stat pentru repararea avioanelor din Liov a fost scoasă din serviciu", a indicat ministerul rus.

Este pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, în februarie 2022, când Moscova folosește acest tip de rachetă.

Atacul de vineri a fost anterior condamnat de Uniunea Europeană, Berlin, Paris şi Londra, care au acuzat o "escaladare" din partea Moscovei.