Rusia anunță care a fost ținta atacului cu racheta hipersonică Oreșnik în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 17:00 12 Ian 2026 Modificat la 17:00 12 Ian 2026

Ucraina a confirmat atacul rusesc cu Oreșnik în regiunea Liov, dar a refuzat să confirme ținta specifică vizată de Moscova. Foto: atac rusesc cu rachetă balistică în Liov, Ucraina. Sursa: Profimedia Images

Ministerul rus al Apărării a declarat luni că racheta "de ultimă de generaţie" Oreşnik, utilizată vineri în cadrul loviturilor masive împotriva Ucrainei, a vizat o uzină aeronautică din orașul Liov, situat în vestul țării.

"Potrivit informaţiilor confirmate din mai multe surse independente, în urma loviturii efectuate în noaptea de 8 spre 9 ianuarie de către forţele armate ruse cu ajutorul sistemului mobil de rachete balistice terestre 'Oreşnik', uzina de stat pentru repararea avioanelor din Liov a fost scoasă din serviciu", a indicat ministerul rus.

Conform Moscovei, această uzină este utilizată pentru "repararea şi mentenanţa materialului aeronautic al forţelor armate ucrainene, inclusiv avioane MiG-29 și F-16, furnizate de ţările occidentale".

Până luni, rușii nu precizaseră ţinta atacului cu Oreşnik.

Această racheta balistică hipersonic este capabilă să transporte ogive nucleare, dar în atacul de vineri a purtat încărcătură convenţională.

Utilizarea Oreșnik, pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina în 2022, a fost condamnată de Uniunea Europeană și guvernele de la Berlin, Paris şi Londra, care au denunțat o "escaladare" din partea Moscovei.

Kievul nu comentează declarațiile Moscovei despre "uzina aviatică lovită de Oreșnik"

Chestionat în legătură cu declarațiile rușilor despre ținta vizată vineri cu Oreșnik, Iuri Ignat, purtătorul de cuvânt al Forţelor aeriene ucrainene, a subliniat că autoritățile de la Kiev nu comunică niciodată în mod specific ţintele lovite în urma atacurilor ruseşti.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat vineri că Rusia a lovit, peste noapte, regiunea Liov cu o rachetă Oreşnik şi a prezentat imagini cu fragmente prezentate ca provenind de la această armă.

SBU a comunicat că Moscova a lovit "infrastructuri civile" în apropierea frontierei cu Ucrainei cu UE, fără să precizeze ţinta vizată şi nici amploarea pagubelor.

Atacurile masive lansate de Rusia vinerea trecută asupra Ucrainei s-au soldat cu patru morţi la Kiev şi au lăsat fără încălzire jumătate din imobilele rezidenţiale din capitala ucraineană.

Consiliul de Securitate al ONU urma să se întrunească luni, la solicitarea Ucrainei, după aceste lovituri şi utilizarea de către Moscova a rachetei sale hipersonice.