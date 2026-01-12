„Am găsit lămpi sovietice”. Oreșnik, arma-minune a Rusiei, demontată bucată cu bucată. Conține tehnologie veche de acum zeci de ani

Experții ucraineni spun că racheta balistică rusească Oreșnik se bazează pe o tehnologie învechită. Foto: CNN

Specialiștii ucraineni susțin că cea mai nouă rachetă prezentată de Rusia nu este, de fapt, un salt tehnologic, ci se bazează pe soluții depășite. Concluzia vine după analiza resturilor unei rachete Oreșnik, folosită într-un atac asupra orașului Dnipro în 2024, relatează Pravda.

Andrii Kulcițki, expert în cadrul Institutului Științific de Cercetare pentru Expertize Criminalistice din Kiev, a declarat pentru CNN că fragmentele recuperate arată că arma nu este atât de periculoasă pe cât ar fi vrut Moscova să pară.

„Aici este un giroscop de la Oreșnik, Yuri Gagarin a zburat cu unul ca acesta”, a spus Kulcițki, sugerând că tehnologia este de zeci de ani.

Un alt expert implicat în analiză a precizat că printre resturi au fost identificate tuburi electronice cu vid, o tehnologie folosită pe scară largă în perioada sovietică. „Am găsit lămpi, lămpi sovietice”.

Potrivit United24 Media, sistemul de navigație inerțială al rachetei este controlat de un giroscop analogic. Plăcile de comandă găsite în epavă indică prezența unor tuburi electronice închise în sticlă, cel mai probabil krytroane sau rezonatori de înaltă frecvență, ceea ce sugerează că arhitectura rachetei nu este complet digitală.

Mai mult, unele componente poartă marcaje de fabricație din 2018, ceea ce indică faptul că ar fi fost destinate unor proiecte mai vechi.

În noiembrie 2024, după prima folosire a rachetei Oreșnik împotriva orașului Dnipro, Kirilo Budanov, pe atunci șef al Direcției de Informații a Apărării din Ucraina, declara că Oreșnik este „doar un nume de cod”, iar sistemul real se numește Kedr.

La rândul său, Vadîm Skibițki, adjunctul șefului serviciului de informații militare, a spus că Rusia a început, în 2018–2019, un nou program de cercetare și dezvoltare numit Kedr RV. Scopul era crearea unui sistem de rachete care să înlocuiască RS-24 Yars, o rachetă aflată în serviciu încă din perioada sovietică și reintrodusă ulterior în dotarea armatei ruse.

Sistemul Kedr a fost dezvoltat pe baza proiectului Rubej, însă, potrivit lui Skibițki, „lucrurile nu au mers conform planului”, iar rușii au abandonat proiectul în 2017. Ulterior, a fost lansat un nou program, denumit Oreșnik.

În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 278 de mijloace aeriene - 36 de rachete și 242 de drone de diferite tipuri. Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat că Rusia a folosit o rachetă balistică cu rază medie de acțiune, Oreșnik, lansată de la poligonul Kapustin Iar, din regiunea Astrahan.

Președintele ucrainean Volodimîr Zelenski a declarat că e nevoie de un răspuns ferm din partea comunității internaționale, în special din partea SUAe, după acest atac de amploare.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a avertizat că lovirea regiunii Lviv cu o rachetă Oreșnik, în apropierea granițelor Uniunii Europene și NATO, reprezintă o amenințare directă la adresa securității Europei și necesită o reacție dură din partea partenerilor Kievului.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească de urgență pe 12 ianuarie, la solicitarea Ucrainei, pentru a discuta atacurile rusești, inclusiv utilizarea rachetei balistice cu rază intermediară Oreșnik.