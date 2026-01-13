Un prezicător din Mali, arestat pentru înşelăciune după ce a promis victoria naţionalei la Cupa Africii pe Naţiuni

Echipa națională a Mali a fost eliminată în urma înfrângerii cu 1-0 în fața Senegalului. FOTO: Hepta

Un bărbat din Mali a fost arestat după ce s-a autoproclamat clarvăzător și a strâns 33.500 de euro promițând victoria naționalei în Cupa Africii pe Națiuni, potrivit RTÉ.

Echipa națională a Mali a fost eliminată vineri în urma înfrângerii cu 1-0 din sferturile de finală în fața Senegalului.

Bărbatul, identificat doar ca fiind Sinayogo, a strâns echivalentul a zeci de mii de euro din donații, în urma unor mesaje transmise pe rețelele de socializare în care pretindea că este "marabout", termen ce desemnează un videncător tradițional.

În urma înfrângerii echipei Mali, o mulțime furioasă a apărut la domiciliul lui Sinayogo înainte ca poliția să intervină și să-l aresteze.

Sinayogo a fost arestat sâmbătă în capitala Mali, Bamako, pentru „fraudă” și a fost reținut la secția de criminalitate cibernetică.

Bărbatul, cunoscut anterior ca activist politic, „s-a proclamat marabout peste noapte și a făcut avere”, a declarat un creator de conținut pe rețelele sociale.