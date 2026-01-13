Suspecta moarte a unui presupus agent GRU în Cipru, la o zi după dispariția unui oligarh rus în aceeași țară

Ambasada rusă din Cipru a anunțat luni moartea, survenită săptămâna trecută, a unui angajat identificat doar sub numele de „A.V. Panov”. Conform presei locale, angajatul ambasadei ruse s-ar fi sinucis, informează The Moscow Times.

Într-un comunicat, ambasada a precizat că A.V. Panov a decedat pe 8 ianuarie și a descris moartea sa drept „o tragedie personală profundă pentru familia sa și cei dragi”.

În schimb, conform Nexta, este vorba despre un fost spion GRU, care acționa sub acoperire diplomatică în Cipru și care ar fi încercat să defecteze, dar a fost descoperit și, cel mai probabil, ucis.

Conform presei cipriote, diplomatul s-a spânzurat în biroul său și ar fi lăsat și un bilet de adio. Ambasada rusă a refuzat să coopereze cu poliția cipriotă, căreia nu i-a permis accesul în clădire pentru investigații.

Moartea diplomatului rus survine la doar o zi după ce un om de afaceri rus, Vladislav Baumgertner, fost CEO la compania de îngrășăminte chimice Uralkali, a dispărut în Cipru.