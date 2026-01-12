Ce se întâmplă dacă nu plăteşti impozitele pe teren, casă sau maşină

2 minute de citit Publicat la 13:25 12 Ian 2026 Modificat la 13:25 12 Ian 2026

Cozi la taxe și impozite în București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Neplata impozitelor locale pentru terenuri, clădiri sau mașini atrage consecinţe juridice și financiare importante în România. De la dobânzi și penalități de întârziere până la măsuri de executare silită, autoritățile au la dispoziție mai multe instrumente legale pentru a recupera de la contribuabili sumele datorate.

Ce se întâmplă dacă nu plăteşti impozitele până la termenul prevăzut de lege

Neplata impozitelor pe proprietăţi (casă, teren) sau pe mijloacele de transport până la termenele stabilite de autorităţile locale duce, în primul rând, la acumularea de dobânzi și penalități de întârziere. Aceste sume se adaugă la datoria iniţială și cresc constant pentru fiecare zi de întârziere, ceea ce poate transforma rapid o sumă mică într-o povară financiară semnificativă, potrivit Money.ro.

După expirarea termenelor de plată, autoritățile locale trimit somații de plată oficiale contribuabililor restantieri, oferindu-le de obicei un termen de 15 zile pentru a-și plăti datoriile restante.

În plus, potrivit unor inițiative legislative recente, persoanele fizice cu taxe locale restante ar putea fi private temporar de dreptul de a cumpăra sau vinde imobile și vehicule până la achitarea datoriilor și, în cazul amenzii auto sau a taxelor locale neplătite, permisele auto pot fi suspendate automat după 90 de zile de neplată.

Când se aplică penalități și care e valoarea lor

Autoritățile fiscale aplică penalități și dobânzi de întârziere imediat după depășirea termenului legal de plată. Conform legislației fiscale și practicilor aplicate de direcțiile locale de taxe și impozite:

Dobânzile se acumulează zilnic de la data scadentă a datoriei;

Penalitățile pentru neplată pot ajunge la procente semnificative din suma datorată și se pot calcula lunar sau zilnic, în funcție de reglementările locale.

Aceste costuri suplimentare pot crește semnificativ datoria totală, afectând bugetul personal și planurile financiare ale contribuabilului.

Pe lângă dobânzi și penalități, neachitarea impozitelor poate duce la executare silită, ceea ce include:

Popriri pe conturi bancare sau salariu;

Sechestru asupra bunurilor, inclusiv asupra imobilelor și vehiculelor;

Vânzarea forțată a bunurilor pentru acoperirea datoriilor fiscale.

Ce se întâmplă dacă nu platesti impozitele timp de mai mulți ani

Dacă impozitele rămân neplătite pe o perioadă îndelungată, autoritățile fiscale pot trece la măsuri drastice de recuperare a creanţelor:

Executare silită a bunurilor: În cazuri de neplată repetată ani la rând, se poate ajunge la popriri și sechestrări ale bunurilor, inclusiv ale casei sau maşinii, pentru a recupera sumele datorate.

Vânzarea bunurilor: Procedurile de executare silită pot culmina cu vânzarea forțată a bunurilor mobile sau imobile ale datornicului la licitație publică.

Prescripţia dreptului de executare: În anumite situaţii fiscale, dacă datoriile nu sunt recuperate de autorități în termenul legal (de exemplu, cinci ani pentru impozitul pe casă potrivit unor surse), dreptul de a executa silit poate prescrie.

Pe lângă aspectele financiare, neplata prelungită a impozitelor poate afecta și credibilitatea financiară personală – istoric negativ care poate complica accesul la credite sau alte produse financiare oferite de instituţii bancare.