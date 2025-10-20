Macron anunță reuniunea „Coaliției Voluntarilor” după discuția eșuată Trump-Zelenski: „UE trebuie să fie la masa negocierilor”

Președintele Franței a reacționat la câteva zile după întâlnirea Trump-Zelenski de la Washington. Foto: Getty Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat o nouă reuniune a „Coaliției Voluntarilor”, vineri, la o săptămână după întâlnirea de la Washington a lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump. Președintele francez a spus că „Europa trebuie să fie la masa negocierilor, câtă vreme se discută lucruri care ne afectează”.

„Uniunea Europeană ar trebui să fie la masă. Câtă vreme se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie la masă. Atât pot să spun. În ceea ce ne privește pe noi, continuăm să ne îndreptăm spre Ucraina, care rezistă. Cred că nu ar trebui să dezvăluim nicio informație deocamdată.

Ucraina continuă să reziste cu mult curaj, continuând să inoveze și să producă. Și vineri vom avea o reuniune a Coaliţiei Voluntarilor, care va fi în parte fizică, în parte virtuală, dar care ne va aduce împreună pe unii dintre noi, la Londra, iar preşedintele Zelenski va fi acolo.

Așadar, continuăm să mergem înainte. Singura pace care poate exista este o pace solidă, durabilă, care ne permite să respectăm cerințele dreptului internațional și care creează condițiile pentru stabilitatea sa. Nu există altă pace, iar europenii au fost întotdeauna clari”, a declarat Zelenski.

Discuții eșuate Zelenski-Trump la Washington

Cele două conversații telefonice recente Zelenski-Trump și vizita de vineri au avut ca scop să ducă la obținerea de rachete Tomahawk pentru Ucraina, însă Donald Trump a refuzat să le mai ofere.

După ce vreme de mai multe săptămâni Trump a vorbit despre victoria Ucrainei și despre recuperarea tuturor teritoriilor sale, o conversație de două ore cu Putin l-a întors pe președintele american la atitudinea veche – i-a cerut lui Zelenski să capituleze, să cedeze teritorii și l-a amenințat că Putin „îl va distruge” în caz contrar.

Deși Zelenski a caracterizat, luni, întâlnirea drept „pozitivă”, el a confirmat că Putin continuă să-și susțină propriile cereri maximaliste.