Rusia dezvoltă o armă spațială pentru a ataca sateliții Starlink ai lui Elon Musk: „Ar putea provoca un haos incontrolabil în spațiu”

Oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri că sateliții comerciali care deservesc armata Ucrainei ar putea fi ținte legitime. Foto: GettyImages

Două servicii de informații din țări NATO suspectează că Rusia dezvoltă o nouă armă antisatelit care vizează constelația Starlink a lui Elon Musk, cu scopul de a controla superioritatea spațială occidentală, care a ajutat Ucraina pe câmpul de luptă, scrie AP.

Conform datelor furnizate de agențiile de informații consultate de Associated Press, arma rușilor ar încerca să inunde orbitele Starlink cu sute de mii de proiectile de înaltă densitate, putând dezactiva mai mulți sateliți simultan, dar riscând și daune colaterale catastrofale altor sisteme aflate pe orbită.

Analiștii care nu au văzut documentele spun că se îndoiesc că o astfel de armă ar putea funcționa fără a provoca haos incontrolabil în spațiu pentru companii și țări, inclusiv Rusia și China, care se bazează pe mii de sateliți pe orbită pentru comunicații, apărare și alte nevoi vitale.

Astfel de repercusiuni, inclusiv riscuri pentru propriile sisteme spațiale, ar putea descuraja Moscova de la desfășurarea sau utilizarea unei astfel de arme, au declarat analiștii.

„Nu cred. Chiar nu cred”, a spus Victoria Samson, specialistă în securitate spațială la Secure World Foundation, care conduce studiul anual al organizației neguvernamentale cu sediul în Colorado privind sistemele antisatelit. „Sincer, aș fi foarte surprinsă dacă ar face așa ceva.”

Însă comandantul Diviziei Spațiale a armatei canadiene, generalul de brigadă Christopher Horner, a declarat că o astfel de activitate rusească nu poate fi exclusă.

„Nu pot spune că am fost informat despre acest tip de sistem. Dar nu este neverosimil”, a spus el. „Dacă rapoartele despre sistemul de arme nucleare sunt corecte și dacă ei sunt dispuși să îl dezvolte și să meargă în acest scop, ei bine, nu mi s-ar părea șocant că ceva puțin sub acest aspect, dar la fel de dăunător, se află în planul lor de dezvoltare.”

Arma ar avea ținte multiple

Rapoartele serviciilor de informații au fost prezentate AP cu condiția ca serviciile implicate să rămână anonime.

Forța Spațială a SUA nu a răspuns întrebărilor trimise prin e-mail. Comandamentul Spațial al armatei franceze a declarat într-o declarație către AP că nu poate comenta concluziile, dar a spus: „Vă putem informa că Rusia a multiplicat, în ultimii ani, acțiuni iresponsabile, periculoase și chiar ostile în spațiu”.

Rusia consideră Starlink o amenințare gravă, indică rezultatele. Miile de sateliți de pe orbită joasă au fost esențiali pentru supraviețuirea Ucrainei în fața invaziei la scară largă a Rusiei.

Serviciul de internet de mare viteză al Starlink este utilizat de forțele ucrainene pentru comunicații pe câmpul de luptă, precum și pentru indetificarea țintelor.

Oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri că sateliții comerciali care deservesc armata Ucrainei ar putea fi ținte legitime. Luna aceasta, Rusia a anunțat că a lansat un nou sistem de rachete terestre, S-500, capabil să lovească ținte pe orbită joasă.

Spre deosebire de o rachetă testată de Rusia în 2021 pentru a distruge un satelit dezafectat din epoca Războiului Rece, noua armă aflată în curs de dezvoltare ar viza mai mulți sateliți Starlink simultan, proiectilele fiind posibil lansate de formațiuni de sateliți mici care urmează să fie lansate, arată constatările serviciilor de informații.

Horner a spus că este greu de înțeles cum norii de proiectile ar putea fi concentrați doar pentru a lovi Starlink și că resturile unui astfel de atac ar putea „scăpa de sub control”.

„Arunci în aer o cutie plină de bile”, a spus el. Dacă ai face asta, „ar acoperi un întreg regim orbital și ar distruge fiecare satelit Starlink și fiecare alt satelit care se află într-un regim similar. Și cred că aceasta este partea incredibil de îngrijorătoare.”

Constatările consultate de AP nu au precizat când ar putea fi Rusia capabilă să implementeze un astfel de sistem și nici nu au detaliat dacă acesta a fost testat sau cât de avansate se consideră că sunt cercetările.

Sistemul este în curs de dezvoltare activă, iar informațiile despre momentul implementării sunt prea sensibile pentru a fi oferite, potrivit unui oficial familiarizat cu descoperirile. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre descoperirile nepublice.

O astfel de cercetare rusească ar putea fi pur și simplu experimentală, a spus Samson.

Samson a sugerat că spectrul unei presupuse noi amenințări rusești ar putea fi, de asemenea, un efort de a obține un răspuns internațional.

„De multe ori, oamenii care promovează aceste idei o fac pentru că vor ca partea americană să construiască așa ceva sau... pentru a justifica creșterea cheltuielilor pentru capacități de contraatac sau utilizarea acestora pentru o abordare mai agresivă față de Rusia”, a spus ea.

„Nu spun că asta se întâmplă asta”, a adăugat Samson. „Dar se întâmplă ca oamenii să ia aceste argumente nebunești și să le folosească.”

Proiectile minuscule pentru distrugeri uriașe în spațiu

Conform informațiilor, proiectilele ar fi atât de mici - doar câțiva milimetri în diametru - încât ar evita detectarea de către sistemele terestre și spațiale care scanează obiecte spațiale, ceea ce ar putea face dificilă identificarea lor.

Clayton Swope, specializat în securitate spațială și armament la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un grup de experți în securitate și politici cu sediul la Washington, a declarat că dacă „gloanțele nu sunt detectabile, asta complică lucrurile”, dar „oamenii își vor da seama”.

„Dacă sateliții încep să se stingă din cauza avariilor, presupun că putem pune cap la cap dovezile”, a spus el.

Nu este clar cât de multe distrugeri ar putea provoca.

„Cele mai multe daune s-ar produce probabil panourilor solare, deoarece acestea sunt probabil cea mai fragilă parte” a sateliților, a spus Swope. „Totuși, acest lucru ar fi suficient pentru a deteriora un satelit și probabil pentru a-l scoate din funcțiune.”

Arma ar putea genera haos

După un astfel de atac, granulele și resturile ar cădea în timp înapoi spre Pământ, putând deteriora alte sisteme orbitale în drumul lor spre Pământ, spun analiștii.

Orbitele lui Starlink se află la aproximativ 550 de kilometri deasupra planetei. Stația spațială Tiangong din China și Stația Spațială Internațională operează pe orbite mai joase, „așadar, ambele s-ar confrunta cu riscuri”, potrivit lui Swope.

Haosul spațial pe care l-ar putea provoca o astfel de armă ar putea permite Moscovei să-și amenințe adversarii fără a fi nevoită să o folosească efectiv, a spus Swope.

„Cu siguranță ar fi o „armă a fricii”, care caută un fel de descurajare sau ceva de genul ăsta”, a spus el.