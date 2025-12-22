FT: Generalii lui Putin l-au convins cu rapoarte militare false că Rusia va câștiga curând războiul din Ucraina

Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin este „păcălit” de generalii săi și primește informații false conform cărora Rusia câștigă războiul din Ucraina, iar din acest motiv nu dorește sub nicio formă să-i pună capăt, în ciuda ofertelor generoase și pro-ruse primite de la Donald Trump, relatează Financial Times.

Îmbătat de așa-zisele „succese” de pe front, dictatorul de la Kremlin a început să apară des public în uniformă militară, să facă informări publice despre situația de pe front, iar în ultima lună, comandanții săi militari au reușit să-l convingă că armata rusă a capturat și controlează orașul Kupiansk din regiunea Harkov, același oraș pe care Volodimir Zelenski însuși l-a vizitat, tocmai pentru a demonstra că rușii promovează informații false și că orașul este încă sub control ucrainean.

Reticența sa în a accepta termenii favorabili oferiți de Donald Trump se datorează parțial informațiilor „inexacte” care i se dau, scrie FT, citând evaluări ale unor oficiali ai serviciilor secrete occidentale. Potrivit a doi oficiali, agențiile militare și de informații ruse îi transmit în mod regulat lui Putin rapoarte care umflă numărul victimelor ucrainene, subliniază resursele „superioare” ale Rusiei pentru purtarea războiului și minimalizează eșecurile tactice.

Deși Putin se întâlnește periodic cu consilieri de încredere care îi explică faptul că războiul pune o povară din ce în ce mai mare asupra economiei, imaginea optimistă zugrăvită în rapoartele militare îl face, totuși, să creadă că poate câștiga războiul, au adăugat surse FT.

Dezinformările și minciunile vin de la baza armatei, pentru că nimeni nu vrea să fie pedepsit pentru eșecuri, spune Ivan Filippov, analist al comunităților de bloggeri pro-război „Z”, care se plâng constant de rapoartele inexacte ale comandanților militari. Filippov spune că informațiile din rapoarte nu sunt verificate deloc.

Cum se inventează în Rusia rapoarte militare false

Dacă soldații raportează, de exemplu, că orașul Kupiansk a fost capturat, superiorii lor nu vor verifica această informație. „De ce să ne mai deranjăm? Dacă se dovedește că un comandant a mințit, toată lumea va fi pedepsită, așa că e mai bine să nu riscăm și să raportăm succesul la nivelul următor și să primim o promovare, o medalie sau un «om»”, adică titlul de Erou al Rusiei.

Exact același lucru s-a întâmplat în legătură cu Kupiansk. Pe 9 decembrie, generalul-colonel Serghei Kuzovlev, comandantul grupului de forțe Vest, a fost decorat cu titlul de „Erou al Federației Ruse” pentru „eliberarea” sa. Trei zile mai târziu, Volodimir Zelenski a sosit la Kupiansk și a filmat un videoclip la periferia orașului. Simultan, proiectul ucrainean OSINT, DeepState, a raportat eliberarea majorității orașului. Conform hărții DeepState, forțele ruse au fost aproape complet încercuite.

Însă, Rusia a continuat să insiste că Kupiansk fusese capturat. Ministrul apărării din Rusia, Andrei Belousov, i-a spus lui Putin acest lucru. Apoi i-a asigurat de acest lucru pe telespectatori în timpul unei transmisiuni în direct pe 19 decembrie, adăugând că 3.500 de soldați ucraineni erau încercuiți în zona Kupiansk și, în opinia sa, nu aveau practic nicio șansă.

În dimineața zilei de 20 decembrie, niciunul dintre canalele online „Z” de renume nu a confirmat spusele lui Putin, spune Filippov: „Toată lumea relatează că luptele grele continuă la Kupiansk”.

Acest „perpetuum mobile de dezinformare” din cadrul sistemului are consecințe operaționale directe, spune Keir Giles, expert la Chatham House. Afirmațiile sale sunt confirmate de canalul „Ribar”: „Situația din sectorul Kupiansk este încă un exemplu clar al problemelor care pot rezulta din exagerarea succeselor. Iar prețul acestei abordări a satelor «împrumutate» este întotdeauna viața soldaților”.

Această poveste nu este o excepție, ci norma, adaugă Filippov: „În acest sens, Kupiansk nu este diferit de zeci, dacă nu sute de alte situații, în care Putin a fost informat despre «capturarea» centrelor raionale, satelor sau orașelor mici care, la momentul raportării, nu se aflau sub controlul armatei ruse”.

Putin a prelungit termenul pentru atingerea obiectivului său final de a subjuga Ucraina prin mijloace politice sau militare, a declarat pentru FT experta militară Dara Massicot, cercetătoare la Carnegie Endowment for International Peace. Nu este deosebit de îngrijorat de pierderile incredibile pe care armata rusă le-a suferit deja sau de care ar avea nevoie pentru a cuceri întregul Donbas, a adăugat ea: „Este încrezător că, în această etapă a planurilor sale grandioase, vor cuceri în cele din urmă restul regiunii Donețk”.