Răsturnare de situație în Kupiansk. După ce s-au lăudat că au cucerit orașul, acum rușii luptă ”acolo cu disperare”

Forțele ucrainene continuă contraatacurile în direcția Kupiansk, iar inclusiv bloggerii propagandiști ruși recunosc că situația se agravează pentru trupele ruse din zonă. Foto Profimedia Images

Forțele ucrainene continuă contraatacurile în direcția Kupiansk, iar inclusiv bloggerii propagandiști ruși recunosc că situația se agravează pentru trupele ruse din zonă, arată cea mai recentă evaluare a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană, purtătorul de cuvânt al Grupării Forțelor Întrunite, colonelul Viktor Trehubov, a declarat pe 15 decembrie că militarii ucraineni continuă operațiunile în interiorul Kupiansk și evită angajarea în lupte urbane, în timp ce forțele ruse ar încerca să aprovizioneze cu drone un grup de aproximativ 100–200 de militari rămași în oraș. Logistica ar fi complicată, deoarece dronele au capacitate redusă, nu pot zbura peste anumite zone și, uneori, ar „scăpa” încărcăturile în moduri care pot expune pozițiile ruse. Relatări recente din presa ucraineană indică, de asemenea, că în oraș ar fi rămas un contingent rusesc izolat, împins spre centru.

Un subofițer al unei brigăzi ucrainene care operează pe direcția Kupiansk a afirmat că forțele ucrainene au eliberat mai multe localități și zone de pădure din apropiere și că elemente ale brigăzii sale acționează în nordul orașului. Acesta a mai susținut că rușii încearcă în continuare misiuni de infiltrare pentru a-și întări pozițiile din Kupiansk printr-o conductă de gaz, însă ucrainenii ar fi blocat conducta și păzesc cu arme punctele posibile de ieșire.

FOTO: ISW

ISW mai notează că imagini geolocalizate publicate pe 14 și 15 decembrie ar sugera că forțele ruse probabil nu mai dețin poziții în Petropavlivka (la est de Kupiansk), contrar afirmațiilor ruse privind înaintări în zonă.

În paralel, bloggeri ruși au admis că situația din Kupiansk se deteriorează. Unul dintre ei a susținut că armata rusă ar mai controla unele poziții în nordul și centrul orașului, însă restul ar fi fie o „zonă gri” contestată, fie sub control ucrainean. Un alt blogger a afirmat că situația din vestul Kupiansk se înrăutățește rapid, că elemente ale Diviziei 68 motorizate „luptă cu disperare” și că ucrainenii ar fi avansat în Kupiansk și în Myrove (imediat la nord-vest de oraș). În aceeași relatare se vorbește despre pierderea superiorității numerice a rușilor și despre faptul că interdicția ucraineană ar îngreuna operațiunile, inclusiv prin forțarea unor operatori ruși de drone să se retragă pe malul estic al râului Oskil.

În concluzie, ISW apreciază că Kremlinul a folosit în ultimele săptămâni „rapoarte de înaintare” în și lângă Kupiansk în ideea că liniile ucrainene sunt pe punctul de a se prăbuși și că Ucraina și Occidentul ar trebui să accepte cererile Rusiei, însă contraatacurile ucrainene din zonă contrazic această narațiune. Relatări independente recente au descris recuceriri ucrainene parțiale și încercuirea unor efective ruse în oraș, fără ca aceste evoluții să poată fi verificate complet din surse independente.

Pe acest fundal, episodul Kupiansk a căpătat și o dimensiune politică: presa occidentală a relatat că Vladimir Putin i-a acordat colonelului-general Serghei Kuzovliov cea mai înaltă distincție militară a Rusiei, medalia de „Erou al Rusiei” în 9 decembrie 2025, pentru „capturarea” Kupiansk, o apreciere care a devenit ulterior ținta criticilor unor canale militare ruse, deoarece au apărut informații despre contraatacurile ucrainene și pierderea unor zone din oraș.