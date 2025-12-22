Consilier onorific al lui Ilie Bolojan, favorit la postul de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David (Surse)

Marilen Pirtea (s) este rectorul Universității de Vest Timișoara. Foto: Agerpres

Noul ministru al Educației ar putea fi cel mai probabil Marilen Pirtea, rector al Univeristății de Vest Timișoara, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Pirtea este în prezent consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

Cel mai probabil premierul Bolojan îl va anunța oficial marți pe Marilen Pirtea în noua funcție de ministru al Educației, au precizat sursele citate.

Ministrul Educației Daniel David și-a depus, luni seara, demisia din funcție. Acesta a confirmat ulterior, pe blogul său, că a primit „recent confirmarea” şi că deşi „demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă”.

„I-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a scris fostul ministru al Educaţiei, într-o postare publicată pe Facebook.

"Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă", a subliniat el.