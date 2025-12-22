Prognoza pentru sărbători anunță o schimbare a modelului meteorologic peste Europa: „Explozie Artică” rece în apropierea Anului Nou

Vreme rece și ninsori peste Europa. Foto: GettyImages

Prognoza pentru sărbătorile de iarnă anunță o schimbare a modelului meteorologic peste Europa, cu formarea unei dorsale majore a Blocului Rex, care va împinge vreme mai rece spre Europa Centrală, împreună cu ninsori. Tendințele generale sugerează o posibilă „explozie arctică” rece în jurul Anului Nou, potrivit cercetătorilor de la Severe Weather Europe.

Deși decembrie a fost în mare parte stabilă și blândă pentru mulți în Europa, unele schimbări sunt în sfârșit aici pentru sărbători și pentru Anul Nou.

Tendințele generale de răcire sunt evidente pe hărțile meteo. Sunt șanse relativ mari de ninsoare în anumite părți din țările din nordul Balcanilor, Croația și Slovenia.

„Comparativ cu modelul meteorologic extrem de dinamic de deasupra Atlanticului de Nord din ultimele săptămâni, dinamica este pe cale să se inverseze. O depresiune superioară care iese în prezent în sud-vestul Europei va rămâne blocată deasupra Mediteranei, contribuind la stabilirea unui coridor din Rusia către Europa Centrală. Se va dezvolta un model meteorologic clasic, așa-numitul Bloc Rex”, explică cei de la Severe Weather.

Urmând modelul inversat, fluxul de aer din Rusia prin Europa de Est către Balcani, Europa Centrală și mai departe în Peninsula Iberică va aduce aer mai rece. Nu deosebit de rece, dar cel puțin aproape de normal pentru sfârșitul lunii decembrie. Nucleul cel mai rece va rămâne însă deasupra Rusiei de Vest și a Ucrainei.

În același timp, un val cald intens peste Atlantic, pe marginea vestică a dorsalei, trimite o masă de aer extrem de cald către Insulele Feroe, Islanda. Ziua de Crăciun va fi, fără îndoială, printre cei mai călduroși ani înregistrați acolo.

În ziua de Crăciun, modelul Rex Block atinge apogeul. Prezintă o anomalie impresionantă de înălțime în centrul său, deasupra Scandinaviei și nord-vestului Europei. Blochează complet fluxul vestic, deoarece vânturile își inversează direcția în această săptămână.

Așadar, temperaturile vor fi suficient de scăzute pentru a susține ninsori în multe zone din jurul Alpilor, peste Balcani și în sudul Franței spre nordul mai înalt al Spaniei.

În anumite locuri, până vineri s-ar putea acumula aproximativ 15-30 cm de zăpadă proaspătă, în special acolo unde efectele vânturilor de joasă intensitate din est-nord-est vor fi cele mai pronunțate. În special în Munții Alpi, în nordul lanțului muntos Dinaric din Balcani și în sudul peninsulei Balcanice (România și vestul Bulgariei).

Căderi de zăpadă par a fi posibile în centrul Franței și Spaniei, Balcanii de Vest, Ungaria, Austria și sudul Germaniei.

Asta înseamnă că în ziua de Crăciun va fi ninsoare în aceste zone, în timp ce restul Europei (cu excepția extremului nordic al Europei) va duce lipsă de zăpadă de Crăciunul din acest an.