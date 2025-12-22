Ruptura profundă din interiorul diplomației lui Trump. Witkoff și Rubio ar fi „la cuțite” după negocierile cu rușii și ucrainenii

Foto: Profimedia Images

Un conflict și o rivalitate intensă domină în ultimele zile și săptămâni atmosfera din interiorul diplomației americane, conform NBC, care scrie despre relația tot mai tensionată dintre emisarul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio. Oficialii de rang înalt ai administrației Trump se feresc să arate diferențe de opinie în public, însă în culise pare că nu există deloc consens între unii dintre cei mai importanți acoliți ai lui Donald Trump.

Momentul în care relația Witkoff-Rubio a dat semne că mocnește intens a fost cel în care a apărut pentru prima dată în presă așa-zisul plan de pace propus de americani ucrainenilor.

De-a lungul a 48 de ore, Marco Rubio a fost obligat să gestioneze o criză diplomatică majoră. Împleticindu-se în explicații, Rubio a spus că planul a fost „creația” SUA, contrazicându-și un coleg republican din Congres care spusese că infamul plan în 28 de puncte a fost doar transmis administrației. Mike Rounds, senatorul cu pricina, citase o conversație telefonică cu Rubio însuși.

La puțin timp după, conform unei surse NBC, Rubio a fost nevoit să mai rezolve o problemă provocată tot de Witkoff – secretarul de stat urma să participe la discuții de pace cu oficiali ucraineni, în Elveția, însă Witkoff a plecat înaintea sa spre Geneva, fără să anunțe.

Unii oficiali au spus că emisarul a încercat să-i „ia fața” secretarului de stat. Witkoff nu a informat Departamentul de Stat că pleacă în Elveția, iar tot episodul a fost perceput ca o încercare a acesteia de a negocia peste capul lui Rubio.

Până la urmă, Rubio a ajuns și el la Geneva și s-a asigura că Witkoff nu se întâlnește cu oficialii ucraineni în absența lui, conform a trei surse citate de NBC.

Probleme în diplomația americană

Nu era prima oară când oficialii americani l-au văzut pe Witkoff încercând să-i uzurpe calitățile lui Rubio. Episodul arată din nou ruptura mare dintre cei doi oficiali. Cei doi nu doar că au metode diferite de a face diplomație, ci și vederi radicale diferite despre felul în care ar trebui încheiată pacea în Ucraina și despre felul în care ar trebui să continue relația SUA-Rusia.

„Pare că fac muzică pe niște partituri foarte diferite”, a remarcat plastic Alexander Vershbow, fost diplomat de carieră american și fost ambasador SUA la NATO.

„Dacă nu ai o înțelegere a problemelor și a adversarului tău în negocieri, treaba nu o să iasă bine”, spune el.

Dornic să obțină un acord rapid după cum ordonase Trump, Witkoff a promovat niște planuri de pace menite să forțeze Ucraina să accepte concesii teritoriale umilitoare, pe lângă riscuri mari față de securitatea sa viitoare.

De cealaltă parte, Rubio și alți oficiali americani favorizează o abordare mai dură față de Rusia – presiune militară și economică menită să-l oblige pe Putin să facă concesii și să permită Ucrainei să aibă un viitor ca stat suveran. Această perspectivă este împărtășită de aliații europeni ai SUA.

Totuși, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Tommy Pigott, a respins această idee și a susținut linia oficială, conform căreia, Rubio și Witkoff nu au nimic de împărțit.

„Nu există nicio ruptură între cei doi și nu a existat niciodată. Secretarul Rubio și emisarul special Witkoff au o relație de lucru apropiată și sunt prieteni. Amândoi sunt aliniați perfect obiectivelor președintelui și fiecare împlinește viziunea președintelui Trump pentru încheierea războiului și obținerea păcii în cooperare deplină”, a spus el.

Rubio însuși evită să aibă evaluări care să-l poziționeze anti-Witkoff. El l-a descris pe emisar drept „o persoană fenomenală, foarte inteligent, foarte talentat” care „nu e plătit pentru treaba pe care o face”.

Totuși, mai mulți oficiali americani au dubii când vine vorba de Witkoff, și nu doar referitor la abordările sale în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Witkoff este văzut ca având o abordare mult prea laxă când vine vorba de securitate, conform unor cinci oficiali americani, foști și actuali. Există temeri inclusiv că el ar fi metode nesecurizate de comunicații care l-ar face vulnerabil în fața unui actor străin care-i ascultă convorbirile.

„Emisarul special Witkoff primește multe apeluri securizate de-a lungul săptămânii, în coordonare cu Consiliul Național de Securitate și cu Casa Albă”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly. Telefonul său, casa și mașinile sunt verificate în mod regulat de securitatea diplomatică.

Darul „ nesperat” pentru ruși

Felul în care relația dintre Rubio și Witkoff va evolua ar putea determina inclusiv cum se termină războiul din Ucraina și cum va fi percepută America de aliații și de adversarii săi.

Witkoff, miliardar și mogul imobiliar în vârstă de 69 de ani, a rupt în permanență orice convențieb diplomatică. A plecat des la Moscova pentru a discuta cu Putin și cu acoliții acestuia și s-a întors de fiecare dată de acolo cu o nouă „placă” pro-rusă. De fiecare dată când a plecat într-o misiune diplomatică, fie că la Moscova sau în Orientul Mijlociu, Witkoff și-a folosit propriul avion.

Acum, are de partea lui un alt personaj influent în Casa Albă a lui Trump – Jared Kushner, ginerele președintelui. El l-a acompaniat în toate călătoriile recente pentru discuții legate de războiul din Ucraina – la Moscova, la Paris și Berlin.

Deși nu are nicio funcție formală sau oficială, Kushner are o influență aparte asupra lui Trump și a fost esențial în obținerea așa-zisului acord de armistițiu din Gaza între Israel și Hamas.

Pentru Trump, Witkoff este un „bun prieten”, un negociator abil și o „mare personalitate” care poate să rezolve orice dispută.

Pentru criticii săi din Congres și din Europa, dar și pentru scepticii din administrație, însă, Witkoff este un amator în arena diplomatică și un individ care e prea dispus să accepte retorica rușilor fără să pună nimic la îndoială.

„Witkoff este un dar nesperat pentru ruși”, spune un oficial din Congres, sub rezerva anonimatului.

Întâlnirea cu Macron

Existența unor facțiuni în competiție pentru putere și a unor jocuri de putere în interiorul administrațiilor prezidențiale nu e nimic nou. Este neașteptat și îngrijorător faptul că un secretar de stat „îi face loc” unui neofit să gestioneze ceea ce este, probabil, cea mai complicată și mai importantă problemă de politică externă cu care se confruntă SUA în epoca contemporană.

Episodul din Franța este ilustrativ.

În aprilie, Rubio avea programată o întâlnire la Paris pentru discuții legate de Ucraina. Înainte să plece, însă, a aflat că Witkoff aranjase deja o întâlnire 1-la-1 cu președintele Emmanuel Macron.

Rubio a cerut să se alăture întâlnirii, dar ministerul francez de externe a spus că Witkoff trebuie să aprobe schimbarea de delegație diplomatică – ceva extrem de umilitor pentru Rubio, ai cărui oameni încercau să ajungă la Witkoff pentru a obține acest lucru. Până într-un final, oamenii emisarului i-au permis lui Rubio să participe la discuție, conform a doi oficiali ai administrației Trump.

Pigott, purtătorul de cuvânt al diplomației americane, a spus că „orice insinuare care spune că Witkoff i-a blocat secretarului accesul la o întâlnire în Paris este absurdă”.

„Secretarul Rubio a avut multiple întâlniri la Paris, în prezența și în absența emisarului special (Witkoff – n. red.), iar cooperarea lor strânsă înainte, în timpul și de atunci reprezintă cea mai bună dovadă”.

Un episod similar a avut loc și la sfârșitul lunii trecute, când la câteva zile de la discuțiile de la Geneva, Witkoff a programat o întâlnire cu oficiali ucraineni în Florida. Rubio a aflat de această sesiune de discuții de la ucraineni, care l-au întrebat dacă va participa.

Un oficial de rang înalt a declarat – „Este evident că Rubio a fost scos din schemă. El ar fi trebuit să fie persoana care lucrează pe aceste subiecte”.

John Herbst, fost ambasador SUA în Ucraina, spune - „Witkoff înțelegere că abordarea lui Rubio față de Rusia e diferită de a lui și, fiind un tip competitiv care a fost mereu apropiat de Trump, crede că poate să facă ce vrea”.

Probleme de securitate

Pe lângă neînțelegerile în ce privește efortul de pace pentru Ucraina, Witkoff este în conflict constant cu Rubio și cu alți oficiali de la Departamentul de Stat și din cauza felului în care gestionează probleme delicate de securitate. Mai ales când vine vorba de deplasările sale în Rusia.

De la începutul acestui mandat prezidențial, Witkoff a avut probleme cu Departamentul de Stat. Oficialii nu știu cum ar putea să securizeze mai bine canalele de comunicații pe avionul său privat și cum să gestioneze probleme gărzilor de corp.

Unii oficiali ai administației critică faptul că Witkoff își folosește propria aeronavă, în condițiile în care există o flotă oficială a guvernului care poate fi folosită de diplomați care călătoresc în interes de serviciu.

În mai, a fost chiar o alertă importantă de securitate la Departamentul de Stat – un efort concertat a început de atunci pentru ca Witkoff să primească elemente de securitate în plus. Așa a primit emisarul un sistem mobil de comunicații care să poată fi folosit la bordul aeronavei sale.

Scott Stewart, care a fost agent special în diplomația americană timp de zece ani și care este acum expert la o importantă firmă de securitate – TorchStone Global – spune că o mulțime de actori statali străini ar fi interesați să obțină accesul la comunicațiile lui Witkoff.

„Este o țintă uriașă mai ales pentru ruși, dar cu siguranță și pentru aproape toată lumea interesată să afle ce se întâmplă cu negocierile lui. Sunt o mulțime de oameni interesați de asta”, spune Stewart.

Întrebările legat de securitatea comunicațiilor lui Witkoff au devenit și mai presante după ce o conversație a acestuia cu Iuri Ușakov, unul dintre acoliții lui Putin, a devenit publică. Atunci, Witkoff îl învăța pe omul lui Putin cum să-l lingușească mai bine pe Trump pentru a obține ce are nevoie de la președintele american.

Nu este clar nici cine a fost în spatele scurgerii acestei conversații și nici cum au obținut aces la apelul telefonic dintre Witkoff și oficialii ruși.

Într-un interviu pentru publicația rusă Kommersant, Ușakov spunea că vorbește în mod regulat cu Witkoff pe „comunicații securizate” și pe WhatsApp, o aplicație comercială despre care experții spun că e vulnerabilă la hackeri.