După „eșecul Tomahawk” de săptămâna trecută, Zelenski îi cere lui Trump 25 de rachete Patriot

Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite livrări de 25 de noi rachete Patriot, pe fondul escaladării războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei, și la câteva zile după eșecul unui efort diplomatic de a obține rachete Tomahawk, relatează The Guardian.

Președintele Zelenski a adăugat și că este pregătit să li se alăture lui Vladimir Putin și Donald Trump la summitul din Budapesta, dacă va fi invitat.

Peste weekend, relatările despre întâlnirea de la Casa Albă au arătat imaginea unui Trump căzut din nou în capcana propagandei lui Putin și care a adoptat din nou atitudinea agresivă de la începutul mandatului, când l-a chemat pe Zelenski la Casa Albă pentru a-l critica și insulta.

Conform informațiilor FT, întâlnirea a degenerat rapid în țipete, insulte, iar Trump „înjura continuu”.

Într-o declarație de la Kiev, după ce s-a întors din America, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de 25 de baterii Patriot și că activele înghețate ale Rusiei în Occident vor fi folosite pentru a le cumpăra.

Ucraina are deja o serie de interceptoare de rachete Patriot, dar ele nu sunt suficiente pentru protejarea marilor orașe sau infrastructurii energetice, acestea urmând să devină din nou ținte predilecte pentru invadatori, pe timpul iernii.

Cele două conversații telefonice recente Zelenski-Trump și vizita de vineri au avut ca scop să ducă la obținerea de rachete Tomahawk pentru Ucraina, însă Donald Trump a căzut din nou în mrejele lui Vladimir Putin și a refuzat să le mai ofere.

După ce vreme de mai multe săptămâni Trump a vorbit despre victoria Ucrainei și despre recuperarea tuturor teritoriilor sale, o conversație de două ore cu Putin l-a întors pe președintele american la atitudinea veche – i-a cerut lui Zelenski să capituleze, să cedeze teritorii și l-a amenințat că Putin „îl va distruge” în caz contrar.

Deși Zelenski a caracterizat, luni, întâlnirea drept „pozitivă”, el a confirmat că Putin continuă să-și susțină propriile cereri maximaliste.

Consilierii lui Zelenski au contrazis, însă, interpretarea „pozitivă” a întâlnirii și au spus, sub anonimat, că „Putin n-are nicdio intenție să negocieze nimic cu Ucraina și Zelenski, vrea doar concesii mari”.

„Putin se mișcă în așa fel încât să-l țină pe Trump într-o stare în care să nu facă mișcări importante pro-Ucraina, acesta este scopul lui și îl atinge”, a spus una dintre sursele citate de Guardian.