„Red Alert”, versiunea Putin: Rusia intenționează să relanseze producția de dirijabile

Militari ruși cu un aerostat în cadrul unei defilări în Piața Roșie, imagine de arhivă. Guvernul rus a anunțat că dorește să reinițieze construcția de dirijabile. Foto: Profimedia Images

Rusia intenționează să relanseze producția de dirijabile, conform unui document aprobat de guvernul de la Moscova privind „dezvoltarea științifică și tehnologică a transporturilor până în 2035”. Documentul identifică acest tip de aerostate drept una din „principalele tehnologii promițătoare de transport”, informează Moscow Times.

Dirijabilele - cunoscute și sub denumirea de zepeline (de la Ferdinand von Zeppelin, inventatorul acestui mijloc de transport aerian) - sunt considerate de către ruși ideale pentru a fi utilizate în regiuni greu accesibile, cu infrastructură limitată.

Aceste aerostate au cunoscut o perioadă de vârf în prima jumătate a secolului XX, inclusiv în fosta Uniune Sovietică. După o serie de dezastre, cel mai celebru fiind cel al zepelinului Hindenburg, dezvoltarea acestei industrii a fost brusc stopată. În 1964, autoritățile sovietice au declarat oficial construcția de noi dirijabile drept „impracticabilă”.

În cultura jocurilor video, „dirijabilele sovietice din clasa Kirov” au devenit un reper vizual ușor identificabil de fanii jocului „Command & Conquer: Red Alert”, un joc SF de strategie în timp real extrem de popular în anii 2000, care imaginează un conflict global între URSS și Occident într-o istorie alternativă.

Pe lângă dirijabile, guvernul rus mai ia în considerare diverse alte vehicule aeriene, precum avioane supersonice pentru transportul pasagerilor (precum fostul Tu-144, replica sovietică la Concorde), ekranoplanuri ori tiltorotoare (combinație de elicopter și avion: aeronave cu decolare și aterizare pe verticală și care pot zbura apoi în plan orizontal similar avioanelor cu elice).

Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a declarat că planul de acțiune pentru implementarea „soluțiilor revoluționare” anunțate va fi aprobat până la sfârșitul primului trimestru al anului 2026. Activitatea va fi coordonată de noul Institut de Cercetare în Transport.

Guvernul a subliniat că acest conceptul a fost dezvoltat în cadrul „sarcinilor stabilite de președintele Vladimir Putin”, inclusiv creșterea conectivității de transport a regiunilor, formarea coridoarelor logistice internaționale, creșterea mobilității aeriene a populației și asigurarea transportului maritim pe tot parcursul anului în Arctic.