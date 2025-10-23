Guvernul a decis oficial data alegerilor din București. Vor fi organizate alegeri locale parțiale în alte 12 localități și la CJ Buzău

1 minut de citit Publicat la 12:55 23 Oct 2025 Modificat la 12:55 23 Oct 2025

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi organizate în 7 decembrie. Foto: Facebook

Guvernul a stabilit oficial, joi, data alegerilor locale parțiale din București și alte 12 localități din țară. Primarii vor fi aleși pe 7 decembrie. De asemenea, tot în prima duminică din decembrie, locuitorii din Buzău își vor alege președintele Consiliului Județean.

Executivul a adoptat două hotărâri privind organizarea alegerilor locale parțiale. A fost stabilit și calendarul depunerii candidaturilor. Campania electorală va fi de doar 15 zile, fiind alegeri parțiale termenele sunt reduse la jumătate, și va începe pe data de 22 noimebrie.

În ce localități se organizează alegeri locale parțiale

Potrivit celor două hotărâri de guvern privind organizarea alegerilor locale parțiale, vor fi organizate scrutine pentru președintele CJ Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primarii din comunele Metea BH, Mihai Eminescu BT, Marga CS, Dobromir și Lumina CT, Orașul Găiești DB, Șopot din DJ, Valea Ciorii IL, Vânători IS, Poienile de Sub Munte și Șișeu MM, comuna Cârța SB.

Alegerile vor avea loc duminică 7 decembrie, perioada electorală va începe pe 2 noiembrie.

Calendarul pentru alegerile locale parțiale

Calendarul alegerilor locale parțiale prevede termene reduse la jumătate față de alte scrutine electorale. Astfel, perioada electorală va începe pe 2 noiembrie.

Din 11 noiembrie începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în cele 12 localități și din 12 noiembrie pentru Consiliul Județean Buzău și pentru municipiul București.

Campania electorală va avea o periodă de 15 zile și va începe pe 22 noiembrie 2025, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

Până pe 16 noiembrie se pot înregistra alianțele electorale.