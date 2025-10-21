Surse: Coaliția a decis data alegerilor locale în București. Urmașul lui Nicușor Dan va fi ales pe 7 decembrie

Urmașul lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei va fi ales pe 7 decembrie. Foto: INQUAM Photos/Alex Nicodim

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile din București să aibă loc pe data de 7 decembrie. O altă decizie luată, fiecare partid va avea propriul candidat în scrutinul pentru Capitală. După alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, Primăria Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu.

Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a tranșat, marți, subiectul alegerilor locale pentru Primăria București. După luni de discuții pe acest subiect, liderii coaliției au decis ca alegerile să fie organizate în prima duminică din luna decembrie. Astfel, pe 7 decembrie, bucureștenii își vor alege un nou primar.

PSD, PNL și USR vor avea propriul candidat, după ce Sorin Grindeanu a impus această condiție în Coaliție. PSD era îngrijorat de o alianță PNL-USR în interiorul Coaliției.

Din partea PSD, Grindeanu a anunțat posibilele candidaturi ale Gabrielei Firea sau Daniel Băluță. În timp ce în tabăra liberalilor candidatura la Primăria Capitalei este dorită de primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu. Din partea USR, Cătălin Drulă și-a anunțat deja candidatura.

De asemenea, din partea PUSL și-a anunțat candidatura fostul edil din sectorul 3, Liviu Negoiță.