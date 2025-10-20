Sorin Grindeanu vrea ca alegerile pentru Bucureşti să aibă loc pe 30 noiembrie: "De ce pe 7 decembrie? Nu e mai bine mai devreme?"

"Vom decide împreună care este cel mai bun candidat, în urma unor sondaje", a adăugat Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că va propune ca alegerile pentru Primăria Bucureşti să aibă loc pe 30 noiembrie. "De ce pe 7 decembrie? Nu e mai bine mai devreme?" a spus Grindeanu. El a subliniat că a discutat deja cu Firea şi Băluţă pentru că "sunt doi candidaţi cu şanse reale", urmând să stabilească "care este cel mai bun candidat".

"Sunt de acord, am văzut declarațiile și ale premierului, și ale lui Dominic Fritz privind candidaturi separate. Eu am și o dată pe care o pot propune: 30 noiembrie. De ce să facem pe 7 decembrie? Nu ar fi mai bine mai devreme? Hai să facem pe 30.

Nu ne ține nimeni forțați în coaliție, nu ne ține nimeni cu forța dacă ceea ce avem ca înțelegeri politice nu sunt respectate. Nu pot spune altceva decât că, dacă nu se respectă ceea ce am văzut ca declarații legate de PNL și USR — UDMR nefiind chiar un jucător la alegerile din București — trebuie să luăm o decizie politică", a spus Grindeanu.

El a subliniat că a vorbit şi cu Gabriela Firea şi Daniel Băluţă, deoarece "sunt doi candidaţi care pleacă cu şanse reale".

"Voi înainta în coaliție, mâine, propunerea. Astăzi am discutat cu Gabi Firea și cu Băluță, sunt doi candidați care pleacă cu șanse reale. Vom decide împreună care este cel mai bun candidat, în urma unor sondaje", a adăugat Grindeanu.

Premierul a afirmat, vineri, că va cere, în coaliţie, ca alegerile pentru postul de edil al Primăriei Generale a Capitalei să aibă loc fie în ultima săptămână din noiembrie, fie în prima din decembrie.

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus într-un interviu pentru Antena 3 CNN că, după luni de blocaj, salută decizia premierului Ilie Bolojan de a stabili data scrutinului.

"Mă bucur că în sfârșit bucureștenii pot să-și aleagă din nou un primar. Cred că 7 decembrie este o zi potrivită pentru alegeri", spunea Fritz.