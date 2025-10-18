Dominic Fritz, despre alegerile din București: „7 decembrie e o zi potrivită”. Ce spune despre șansele de supraviețuire ale coaliției

Dominic Fritz, președintele USR. sursa foto: Getty

Președintele USR, Dominic Fritz, vorbește într-un interviu pentru Antena 3 CNN, care va fi difuzat de la ora 20:30, despre alegerile din Capitală, tensiunile din coaliție și reforma pensiilor speciale. După luni de blocaj, Fritz salută decizia premierului Ilie Bolojan de a stabili data scrutinului.

„Mă bucur că în sfârșit bucureștenii pot să-și aleagă din nou un primar. Cred că 7 decembrie este o zi potrivită pentru alegeri”, spune președintele USR în cadrul interviului pentru Antena 3 CNN.

Totodată, liderul USR respinge ideea unui candidat comun al coaliției. El spune că USR-ului „nu îi este frică de alegeri”, dar că are un candidat puternic care „împărtășește viziunea” președintelui Nicușor Dan.

„Nu e în regulă să venim cu tot felul de condiționări, cu atât mai puțin când este vorba de ceva ce este clar reglementat în lege. Nouă nu ne este frică de alegeri. Credem că avem un candidat puternic (Cătălin Drulă – n.r.) care împărtășește viziunea fostului primar și președintelui Nicușor Dan”, mai spune Dominic Fritz.

Liderul USR a mai vorbit și despre reforma pensiilor speciale, cât și despre măsurile luate de Ilie Bolojan. Cât despre viața în coaliția de guvernare, liderul USR recunoaște că „nu este un mariaj din iubire”.

Interviul integral va fi publicat la ora 20:30.