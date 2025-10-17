Bolojan va cere, în coaliţie, organizarea alegerilor pentru Primăria Bucureștiului la sfârşit de noiembrie sau început de decembrie

Ilie Bolojan va cere, în coaliţie, organizarea alegerilor pentru Primăria Bucureștiului pe finalul acestui an. Foto: Hepta

Premierul a afirmat, vineri, că va cere, în coaliţie, ca alegerile pentru postul de edil al Primăriei Generale a Capitalei să aibă loc fie în ultima săptămână din noiembrie, fie în prima din decembrie, conform Radio Romania Actualităţi.

"Cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, cât mai repede posibil şi în interesul bucureștenilor. Putem organiza cât mai repede alegerile, pe final de noiembrie şi început de decembrie. Voi susţine, săptămâna viitoare, organizarea acestor alegeri ori în ultima săptămână din noiembrie, ori în prima din decembrie", a afirmat Ilie Bolojan pentru sursa amintită.

Scandal în ședința Coaliției din cauza plângerii penale a USR împotriva lui Bolojan

A fost scandal, miercuri, în ședința Coaliţiei, din cauza plângerii penale a USR la adresa Guvernului, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Discuţii tensionate au fost şi pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei. Iritați, social-democrații s-au ridicat și au ieșit din sală.

Ministrul de Interne liberal, Cătălin Predoiu, a adus reproșuri USR-iștilor, în special lui Dominic Fritz, pentru plângerea penală pe care a depus-o unul dintre parlamentarii de la USR împotriva Guvernului și a premierului Ilie Bolojan pe motiv că nu organizează alegeri la Capitală.

Plângerea a fost făcută în urmă cu câteva zile de Emanuel Ungureanu. Acesta a depus o plângere împotriva premierului, încercând să-l oblige să organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei.

De altfel, subiectul despre alegerile în București a fost foarte puțin atins, în condițiile în care atunci când a fost adus în discuție, social-democrații s-au ridicat din ședința Coaliției și au plecat.

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dacă PNL și USR desemnează un candidat comun pentru Primăria Capitalei, coaliția de guvernare se va rupe.

"Aici este vorba despre un acord politic. În primul rând, dacă suntem într-o coaliție, fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur. Adică, nu poți să ai o mini-coaliție în interiorul coaliției. Și atunci am spus că nu putem să mergem pe balada Miorița, cu baciul ungurean și cu cel vrâncean care se unesc ca să-l omoare pe baciul moldovean.

Și dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înțelegere."

Totodată, Lia Olguța Vasilescu, a amenințat că dacă propunerile PSD vor fi ignorate în coaliția de guvernare atunci social-democrații se vor retrage în opoziție.