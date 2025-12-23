Taxa pe stâlp se plătește și în 2026, IMCA dispare abia din 2027, iar ICAS rămâne valabil și anul viitor. Ce mai prevede OUG „trenuleț”

Guvernul intenționează să mențină și în 2026 mai multe taxe introduse în ultimii ani pentru companii, urmând ca eliminarea lor să aibă loc abia din 2027, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Printre acestea se numără „taxa pe stâlp”, impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, dar și impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA).

Cum se aplică taxa pe construcții

Potrivit „Ordonanței Trenuleț”, impozitul pe construcții, cunoscut drept „taxa pe stâlp”, va continua să se aplice până la finalul anului viitor, deși inițial măsura avea un caracter temporar.

În forma actuală, impozitul pe construcții se aplică anual, cu două cote distincte. O cotă de 0,5% se aplică asupra valorii nete a construcțiilor pentru care nu se plătește impozit pe clădiri, în timp ce o cotă de 0,25% vizează construcțiile aflate în administrare, concesiune, folosință gratuită sau închiriere, atunci când acestea aparțin domeniului public sau privat al statului ori al autorităților locale.

Aceleași procente sunt menținute și în proiectul de ordonanță pentru anul viitor.

Potrivit reglementărilor ANRE, taxele și impozitele stabilite de stat sunt considerate costuri necontrolabile și sunt incluse în tarifele reglementate practicate de operatorii de transport și distribuție din energie.

Ce se întâmplă cu IMCA și ICAS

Aceeași soartă o va avea și impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din sectorul petrol și gaze, care ar fi trebuit să expire la sfârșitul acestui an. Taxa va continua și în 2026.

În schimb, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus de la 1% la 0,5% în 2026, urmând să fie eliminat complet din 2027, așa cum a anunțat anterior Guvernul.

În prezent, impozitul pe cifra de afaceri se aplică firmelor cu venituri anuale mai mari de 50 de milioane de euro. Deși a fost gândit un mecanism alternativ - limitarea deductibilității anumitor cheltuieli către companii afiliate din străinătate - acesta se aplică doar firmelor cu cifre de afaceri sub acest prag, astfel că impozitul rămâne în vigoare pentru marile companii și în 2026.

Modificări și pentru angajații cu salariul minim

Proiectul de OUG aduce schimbări și pentru angajații plătiți cu salariul minim. De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, suma neimpozabilă acordată de angajator va fi redusă de la 300 de lei la 200 de lei.

Astfel, până la 30 iunie 2026, suma de 300 de lei lunar va fi scutită de impozit pe venit și contribuții sociale, însă în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2026, scutirea se va aplica doar pentru 200 de lei, în anumite condiții prevăzute de ordonanță.

Regimul fiscal se va aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2026, pentru angajații care au salariul de bază stabilit la nivelul salariului minim brut pe țară, fără a include sporuri sau alte adaosuri.

Ce alte măsuri mai prevede Ordonanța „trenuleț”

Punctul de amendă rămâne la nivelul actual până la 1 iulie 2026, urmând să fie majorat la 216,2 lei după această dată.

Sunt prevăzute măsuri urgente pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA, în special în cazul operatorilor economici care comercializează produse accizabile, cu accent pe produsele energetice.

În anul 2026 va fi implementat Programul național „Masă sănătoasă”, finanțat de la bugetul de stat.

Majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru 1 ianuarie 2027, iar de la 1 ianuarie 2028 este prevăzută o creștere la 8 lei.

Suma forfetară pentru parlamentari se reduce cu 10% în anul 2026.

Subvenția acordată partidelor politice va fi diminuată cu 10% față de nivelul din 2025.

Finanțarea organizațiilor minorităților naționale, precum și a proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței, va fi redusă cu 10% în 2026.

Operatorii economici ai autorităților locale și centrale care înregistrează pierderi vor fi obligați să prezinte anual planuri de reorganizare, restructurare și redresare financiară, transmise Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și Guvernului.

Acești operatori vor avea obligația să analizeze și să actualizeze tarifele și taxele practicate, cel puțin cu rata anuală a inflației.

Voucherele de energie de 50 de lei pe lună vor fi acordate în continuare în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.

Salariile din sistemul bugetar se îngheață în anul 2026.

Se menține în 2026 nivelul drepturilor de hrană, al tichetelor de masă, normelor de hrană și al altor drepturi salariale similare aflate în plată la 31 decembrie 2025.

Valoarea mesei calde pentru salariații care lucrează cel puțin 50% din timpul de lucru în subteran nu va putea depăși 35 de lei net pe zi lucrată.

Se mențin la nivelul din 2025 primele, bonusurile și alte drepturi salariale aflate în plată.

Sunt stabilite reguli tranzitorii pentru repartizarea impozitului pe venit către bugetele locale în 2026, inclusiv cote distincte pentru județe, localități și municipiul București, aplicabile până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul viitor.