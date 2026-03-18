„Suntem într-o continuă dezvoltare”. Noi destinații și frecvențe pentru aeroporturile din România

Transporturile aeriene au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare considerabilă. Marți a fost deschis și noul terminal de la Constanța, după o investiție importantă. Au fost făcute schimbări atât la aerogară, cât și în alte zone. Valoarea totală a lucrărilor ajunge, până acum, la câteva milioane de euro.

Tehnologia și digitalizarea aduc mai multă siguranță pentru pasageri, dar și accesibilitate crescută la servicii de calitate.

„Vom avea în curând noi destinații. Undeva la sfârșitul lunii, pe 31, începe o nouă destinație, Katowice, Polonia, cu trei frecvențe pe săptămână. În iunie o să avem Varșovia, la fel, cu două frecvențe pe săptămână. Avem inclusiv, de săptămâna viitoare, frecvențe suplimentare pe Nuremberg. Din aprilie, șapte frecvențe pe săptămână pentru Londra și Budapesta. Suntem într-o dezvoltare continuă”, a declarat Daniel Ștefan Micu, director general al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.

Aeroporturile din toată țara încearcă să țină pasul cu schimbările. Modernizările sunt importante și influențează alegerile oamenilor atunci când își planifică zborurile.

„Traficul din România crește și crește într-un ritm foarte bun. Gândiți-vă doar că anul trecut, la nivelul țării, per total, am avut o creștere de 10 procente. Efectul se va simți și în cursul acestui an. De ce? Pentru că această creștere s-a materializat ca urmare a alocărilor de capacitate ale operatorilor aerieni care au avut loc pe parcursul întregului an”, a afirmat și Marius Ioan Gîrdea, secretar general AAR și director general al Aeroportului Internațional Sibiu.

Iar dezvoltarea continuă. Implicarea tot mai mare a autorităților în transportul aerian este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii, creșterea siguranței și îmbunătățirea condițiilor de călătorie pentru pasageri.

„Proiectul Brașov a fost un proiect extrem de important, un proiect care a adus o inovație tehnologică în România, un proiect care vine cu îmbunătățiri semnificative. Suntem în analiză și, în acest sens, vom defini o nouă strategie operațională. Vom extinde această soluție cu siguranță. Anul acesta vom lansa o licitație pentru implementarea acestei soluții la Aeroportul Arad, mutarea turnului Arad în Centrul de Dirijare a Zborurilor Arad, acolo de unde astăzi dirijăm Aeroportul Brașov de la 450 km distanță”, spune Marius Adrian Cojoc, directorul general al Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.

Autoritățile caută în continuare finanțare pentru proiecte mari în transportul aerian. Scopul este să încurajeze cât mai mulți oameni să aleagă avionul ca mijloc de transport. Conferința „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, organizată de Antena 3 CNN, a adus în prim-plan informații esențiale și perspective exclusive de la lideri ai industriei.