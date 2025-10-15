Surse: Scandal în ședința Coaliției din cauza plângerii penale a USR împotriva lui Bolojan. Grindeanu a ieșit din sală

A fost scandal în ședința Coaliţiei de miecuri, din cauza plângerii penale a USR la adresa Guvernului. Social-democrații au ieșit din sală. FOTO: INQUAM PHOTOS - Tudor Pana

A fost scandal în ședința Coaliţiei de miecuri, din cauza plângerii penale a USR la adresa Guvernului, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Discuţii tensionate au fost şi pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei. Iritați, social-democrații s-au ridicat și au ieșit din sală.

Ministrul de Interne liberal, Cătălin Predoiu, a adus reproșuri USR-iștilor, în special lui Dominic Fritz, pentru plângerea penală pe care a depus-o unul dintre parlamentarii de la USR împotriva Guvernului și a premierului, tocmai pentru că nu organizează alegeri, potrivit surselor Antena 3 CNN. Plângerea a fost făcută în urmă cu câteva zile de Emanuel Ungureanu. Acesta a depus o plângere împotriva premierului, încercând să-l oblige să organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei.

De altfel, subiectul despre alegerile în București a fost foarte puțin atins, în condițiile în care atunci când a fost adus în discuție, social-democrații s-au ridicat din ședința Coaliției și au plecat.

S-a discutat foarte puțin și despre reforma administrației locale și administrației centrale, unde social-democrații pun condiții în Coaliție ca premierul să-și asume și reformele economice, adică acele măsuri de sprijin pentru economie, pe care PSD le-a anunțat. Astfel, PSD spune că doar în condițiile în care Guvernul va ieși și cu acest pachet de măsuri de sprijin pentru economie, social-democrații vor fi de acord cu reformele din administrație.

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dacă PNL și USR desemnează un candidat comun pentru Primăria Capitalei, coaliția de guvernare se va rupe.

"Aici este vorba despre un acord politic. În primul rând, dacă suntem într-o coaliție, fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur. Adică, nu poți să ai o mini-coaliție în interiorul coaliției. Și atunci am spus că nu putem să mergem pe balada Miorița, cu baciul ungurean și cu cel vrâncean care se unesc ca să-l omoare pe baciul moldovean. Și dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înțelegere."

Totodată, Lia Olguța Vasilescu, a amenințat că dacă propunerile PSD vor fi ignorate în coaliția de guvernare atunci social-democrații se vor retrage în opoziție.

Coaliţia de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR şi minorităţi s-a reunit, marţi, pentru discuţia finală privind organizarea alegerilor în Capitală, la sfârşitul acestui an.

Problema alegerilor pentru Capitală a rămas fără o decizie, potrivit surselor din coaliţie.

Şedinţa coaliţiei trebuia să aibă loc luni, însă liderii partidelor de la guvernare nu au reuşit să se vadă.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirma, duminică după-amiază, după amânarea şedinţei, că cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, el arătând că această ”urzeală” i se pare inacceptabilă.

Premierul Ilie Bolojan anunţa că dacă săptămâna aceasta nu va fi adoptată o hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, atunci scrutinul nu mai poate fi organizat în acest an.

”Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti”, a adăugat el, menţionând: ”Astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a declarat luni că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot desfăşura oricând, inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii şi anume fiecare dintre partidele coaliţiei fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei.

Nici în privinţa reformei administraţiei nu s-a ajuns la un consens în coaliţie. PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate, dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare.

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) spunea la rândul lui că în şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte reforma administraţiei.

”Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni”, a transmis vicepremierul.