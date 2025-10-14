Lia Olguța Vasilescu: Dacă PNL și USR au candidat comun la București, coaliția se rupe. Nu putem merge pe varianta "Miorița"

Lia Olguța Vasilescu a explicat la Antena 3 CNN situațiile în care coaliția de guvernare se va rupe. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dacă PNL și USR desemnează un candidat comun pentru Primăria Capitalei, coaliția de guvernare se va rupe.

"Dacă ei (USR și PNL) vin cu o mini-coaliție în cadrul coaliției de guvernare, atunci avem o problemă", a avertizat ea.

Fragmentul relevant din emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu, în continuare.

Răzvan Dumitrescu: "Care e miza datei alegerilor de la București? Pentru că există deja o plângere penală făcută de un deputat USR la adresa premierului Bolojan, pentru că e în atribuțiile premierului să stabilească data și nu a stabilit-o. Care e miza alegerilor generale de la București, de nu se stabilește data?"

Lia Olguța Vasilescu: "Aici este vorba despre un acord politic. În primul rând, dacă suntem într-o coaliție, fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur. Adică, nu poți să ai o mini-coaliție în interiorul coaliției.

Lia Olguța Vasilescu: Dacă facem un acord că fiecare partid din coaliție merge separat în alegerile la Primărie, nu e nicio problemă

Și atunci am spus că nu putem să mergem pe balada Miorița, cu baciul ungurean și cu cel vrâncean care se unesc ca să-l omoare pe baciul moldovean. Și dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înțelegere."

Răzvan Dumitrescu: "Vă deranjează, eventual, dacă USR și PNL au candidat comun?"

Lia Olguța Vasilescu: "Da, nu este corect, evident."

Răzvan Dumitrescu: "Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, ce veți face?"

Lia Olguța Vasilescu: "Probabil se va rupe coaliția. Nu probabil, mai mult ca sigur."

Răzvan Dumitrescu: "Deci, se poate rupe și din această chestiune. Adică la București PNL și USR să aibă candidat comun."

Lia Olguța Vasilescu: "Da, asta înseamnă că s-a format o altă coaliție în interiorul coaliției, ceea ce nu este corect față de parteneri."

Răzvan Dumitrescu: "Dar de ce ar agrea USR varianta ca fiecare partid să meargă de capul lui, când ei stau foarte bine la București?"

Lia Olguța Vasilescu: Coaliția se poate rupe dacă se merge înainte cu măsuri neagreate cu PSD și dacă USR și PNL candidează împreună la Primărie

Lia Olguța Vasilescu: "Dacă stau foarte bine, atunci o să candideze împreună, dar asta nu înseamnă că o să mai fim într-o coaliție de guvernare împreună."

Răzvan Dumitrescu: "Deci înțeleg așa: coaliția aceasta se poate rupe dacă se continuă cu măsuri care nu țin cont de punctul de vedere al PSD."

Lia Olguța Vasilescu: "Corect."

Răzvan Dumitrescu: "Și dacă apare o coaliție de tip PNL - USR pentru Primăria Generală a Municipiului București."

Lia Olguța Vasilescu: "Corect."

Răzvan Dumitrescu: "Din această cauză domnul premier Ilie Bolojan încă nu a stabilit data alegerilor ca să nu se despartă apele de pe acum?"

Lia Olguța Vasilescu: "Da, deocamdată nu este un acord politic. Noi am spus că n-avem nicio problemă cu data. Pot să fie și mâine alegerile, dar trebuie să stabilim în cadrul coaliției un protocol foarte clar."

Răzvan Dumitrescu: "Aveți un deadline?"

Lia Olguța Vasilescu: "Nu depinde de noi, pentru că noi ne-am precizat foarte clar poziția. Nu are nicio legătură cu ceea ce ne dorim noi. Mâine alegeri - n-avem nicio problemă din punctul acesta de vedere, dar dacă vin cu o mini coaliție în cadrul coaliției, atunci da, este o problemă."