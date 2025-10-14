PSD trasează liniile roșii pentru Ilie Bolojan. Olguța Vasilescu: „Dacă nu acceptă propunerile, partidul se va retrage în Opoziție”

Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan. Sursa foto: Hepta

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a amenințat marți seara, la Antena 3 CNN, că dacă propunerile PSD vor fi ignorate în coaliția de guvernare atunci social-democrații se vor retrage în opoziție.

“Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, sigur ne vom retrage din coaliție. Ăsta este și scopul unei coaliții, să vină mai multe idei și să rămână cele mai bune. Chiar dacă mai cedează unul, mai cedează altul. În momentul în care cedezi doar tu…”.

Întrebată care sunt măsurile concrete pe care PSD și le dorește și care ar putea duce la ieșirea de la guvernare dacă nu ar fi agreate de partenerii de guvernare, Lia Olguța Vasilescu a dat exemplu măsurile din pachetul trei care vizează relansarea economică:

“Poate fi și acest pachet trei. Dacă în pachetul trei nu sunt cuprinse și măsurile pe care noi le promovăm și ni le dorim a fi trecute, vă dați seama că în acel moment este o problemă cu coaliția”.

Cât privește șansele ca Bolojan să rămână premier, Lia Olguța Vasilescu a răspuns că există o condiție pentru asta:

“Dacă va accepta și propunerile noastre va rămâne premier, dacă nu, probabil că partidul se va retrage în opoziție. Sigur că o variantă de guvernare fără PSD nu se poate, nici de o parte, nici de alta”.

O altă situație care ar duce la ruperea coaliției de guvernare, potrivit primarului Craiovei este scenariul în care USR și PNL au candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei:

“Probabil se va rupe coaliția. Deci, mai mult ca sigur se poate rupe. Înseamnă că s-a format o altă coalitie în interiorul coalitiei, ceea ce nu este corect față de parteneri”.