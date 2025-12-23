S-a deschis un nou tronson al Autostrăzii Moldovei A7. Acum se poate circula de la București la Adjud doar pe autostrăzi

S-a deschis un nou tronson al Autostrăzii Moldovei A7. Foto: Facebook/Sorin Grindeanu

Încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei au fost dați în folosință, marți. Este vorba despre tronsonul Focșani - Adjud Nord, în continuarea secțiunii Buzău - Focșani, deschisă traficului încă de anul trecut.

Prin darea în folosinţă a tronsonului respectiv, se poate circula în continuu pe autostradă aproximativ 250 kilometri, direct de la Bucureşti până la Adjud.

Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar în puţin peste doi ani şi jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău - Adjud. În prezent, lucrările spre Bacău şi Paşcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare stabilit pentru sfârşitul anului 2026.

„Eforturile constante din 2025, atât ale antreprenorilor, cât şi ale colegilor din CNAIR, au făcut ca anul acesta să adăugăm 146 km la reţeaua de drumuri de mare viteză a României.

Anul viitor trebuie să finalizăm A7, de la Ploieşti la Paşcani. Moldova are o mare nevoie de dezvoltare, iar mobilitatea rapidă şi sigură este cheia care va debloca potenţialul economic al regiunii”, a transmis săptămâna trecută directorul CNAIR, Cristian Pistol.

De asemenea, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, că până în anul 2030, A7 va fi finalizată până la Paşcani, dar şi cele două legături pe A7 şi A8 vor fi asigurate.