Un nou tronson din Autostrada Moldovei se deschide circulației. Imagini de pe șantier, se fac ultimele lucrări

Publicat la 19:51 15 Dec 2025

Un nou tronson din Autostrada Moldovei se deschide circulației. Foto: Facebook/IonelScrioșteanu

Încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei vor fi dați în folosință „foarte curând”, a anunțat luni secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu. Este vorba despre tronsonul Focșani - Adjud Nord, în continuarea secțiunii Buzău - Focșani, deschisă traficului încă de anul trecut.

Scrioșteanu a scris, pe pagina de Facebook, că această porțiune de autostradă a intrat „în zona ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului”.

„Odată cu deschiderea acestui tronson, traficul de tranzit va fi scos şi din municipiul Adjud, iar şoferii vor beneficia de o circulaţie mai rapidă şi mai sigură.

După deschidere vom avea: circulaţie neîntreruptă pe Autostrada A7 între Ploieşti şi Adjud, pe aproximativ 196 km; conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între Bucureşti şi Adjud”, a adaugat el.

Potrivit acestuia, în șantier se mai desfăşoară următoarele lucrări: asfaltări pe ultimele 2 pasaje peste autostradă (restul sunt deja asfaltate); montarea ultimelor rosturi de dilataţie la pasaje; montarea parapetelor mediane şi marginale in zona pasajelor a nodurilor rutiere şi in zonele de acces in santier; realizarea semnalizării verticale şi orizontale pe ultimele sectoare; alte lucrări necesare pentru siguranţa circulaţiei; finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante; lucrări si teste la sistemul ITS; lucrări la sistemul de iluminat şi testarea acestuia.

Între lucrările care vor continua după darea în trafic sunt: finalizarea scurgerilor apelor; profilarea drumurilor de întreţinere; realizarea lizierei şi plantarea arborilor de-a lungul autostrăzii; lucrări la parcări şi spaţii de servicii.

Mobilizare în şantier: 2.874 de muncitori; 592 de şoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi); 365 de utilaje.

„Chiar dacă in ultima perioadă vremea a fost nefavorabila, in cea mai mare parte a timpului, mobilizarea constructorului şi a tuturor celor implicaţi face, totuşi, posibil ca in curând, foarte curând, acest tronson sa fie deschis circulatiei publice”, a adăugat secretarul de stat.