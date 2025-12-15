Antena 3 CNN Economic Transporturi Un nou tronson din Autostrada Moldovei se deschide circulației. Imagini de pe șantier, se fac ultimele lucrări

Un nou tronson din Autostrada Moldovei se deschide circulației. Imagini de pe șantier, se fac ultimele lucrări

I.C.
2 minute de citit Publicat la 19:51 15 Dec 2025 Modificat la 19:54 15 Dec 2025
601809710_1381903863321466_8804100975132056041_n
Un nou tronson din Autostrada Moldovei se deschide circulației. Foto: Facebook/IonelScrioșteanu

Încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei vor fi dați în folosință „foarte curând”, a anunțat luni secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu. Este vorba despre tronsonul Focșani - Adjud Nord, în continuarea secțiunii Buzău - Focșani, deschisă traficului încă de anul trecut.

Scrioșteanu a scris, pe pagina de Facebook, că această porțiune de autostradă a intrat „în zona ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului”.

„Odată cu deschiderea acestui tronson, traficul de tranzit va fi scos şi din municipiul Adjud, iar şoferii vor beneficia de o circulaţie mai rapidă şi mai sigură.

După deschidere vom avea: circulaţie neîntreruptă pe Autostrada A7 între Ploieşti şi Adjud, pe aproximativ 196 km; conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între Bucureşti şi Adjud”, a adaugat el.

Un nou tronson din Autostrada Moldovei se deschide circulației. Imagini de pe șantier, se fac ultimele lucrări 1031552
› Vezi galeria foto ‹

Potrivit acestuia, în șantier se mai desfăşoară următoarele lucrări: asfaltări pe ultimele 2 pasaje peste autostradă (restul sunt deja asfaltate); montarea ultimelor rosturi de dilataţie la pasaje; montarea parapetelor mediane şi marginale in zona pasajelor a nodurilor rutiere şi in zonele de acces in santier; realizarea semnalizării verticale şi orizontale pe ultimele sectoare; alte lucrări necesare pentru siguranţa circulaţiei; finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante; lucrări si teste la sistemul ITS; lucrări la sistemul de iluminat şi testarea acestuia.

Între lucrările care vor continua după darea în trafic sunt: finalizarea scurgerilor apelor; profilarea drumurilor de întreţinere; realizarea lizierei şi plantarea arborilor de-a lungul autostrăzii; lucrări la parcări şi spaţii de servicii.

Mobilizare în şantier: 2.874 de muncitori; 592 de şoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi); 365 de utilaje.

„Chiar dacă in ultima perioadă vremea a fost nefavorabila, in cea mai mare parte a timpului, mobilizarea constructorului şi a tuturor celor implicaţi face, totuşi, posibil ca in curând, foarte curând, acest tronson sa fie deschis circulatiei publice”, a adăugat secretarul de stat.

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: autostrada moldovei Autostrada A7

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Transporturi
» Citește mai multe din Transporturi
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close