Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică”

Liviu Negoiță candidează la Primăria Capitalei: „Bucureștiul este făcut senvis de clasa politică”. Foto: Hepta

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, și-a anunțat, joi, candidatura la Primăria Capitalei, subliniind problemele majore ale orașului și riscurile pentru patrimoniul său. „Am văzut ce se întâmplă în ultima perioadă și mi-am dat seama că Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică. Au existat diverse figuri care și-au dorit și încă doresc sprijinul partidelor, dar eu vreau susținerea bucureștenilor care mă cunosc și care știu ce am făcut în administrația locală și în Parlament”, a declarat Negoiță.

El a atras atenția asupra patrimoniului cultural: „Avem 97 de monumente care, dacă nu sunt protejate, pot deveni moloz. Primarii anteriori nu au făcut nimic pentru a preveni degradarea acestora sau pentru a fluidiza traficul”.

Liviu Negoiță a explicat că printre măsurile pe care le va propune se numără soluții pentru fluidizarea traficului și interzicerea unor practici care blochează orașul, pentru ca Bucureștiul să devină funcțional și accesibil pentru cetățeni.

Comentariile sale au fost făcute în contextul unei dezbateri mai largi despre administrarea Capitalei, la care a participat și Lavinia Șandru. Aceasta a afirmat că românii își doresc „o clasă politică demnă și curajoasă, capabilă să oprească abuzurile și să redea cetățenilor demnitatea și onoarea de care au nevoie.”

Liviu Negoiță a mai precizat că experiența sa îl recomandă pentru funcția de primar. „Ceea ce m-a determinat să candidez este realitatea vizibilă tuturor: Bucureștiul are nevoie urgentă de o schimbare în calitatea clasei politice, pentru ca cetățenii să nu mai fie nevoiți să se confrunte cu decizii greșite sau abuzive la nivel local”, a mai spus Negoiță.

Totodată, purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Șandru, a declarat că principalul obiectiv al clasei politice ar trebui să fie protejarea cetățenilor și stoparea abuzurilor în administrație. „Românii își doresc oameni care să le apere drepturile, demnitatea și onoarea, iar ceea ce ne lipsește în prezent este o clasă politică demnă, responsabilă și curajoasă”, a spus ea.

Aceasta a subliniat că schimbarea clasei politice este esențială pentru funcționarea corectă a instituțiilor și pentru eficientizarea administrației locale. „Trebuie să ne asigurăm că nu mai avem demnitari care fac doar jocuri politice și nu se gândesc la nevoile reale ale cetățenilor. România are nevoie de lideri care să acționeze pentru binele public, nu pentru interese personale sau de partid”, a adăugat Șandru.

În opinia sa, transformarea clasei politice înseamnă și crearea unui mediu în care cetățenii să aibă încredere că administrația locală funcționează corect, că deciziile sunt luate transparent și că abuzurile vor fi eliminate.