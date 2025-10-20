Ciprian Ciucu, despre alegerile la Primăria Bucureşti: "Nu-i voi cere lui Drulă să se retragă. Oamenii s-au săturat de aranjamente"

"Nu pot să anunț o candidatură până când nu am votul colegilor mei din PNL", a spus Ciucu. Foto: Agerpres

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a spus luni, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că "nu pot să anunţ o candidatură (N.r. - la Primăria Bucureşti) până când nu am votul colegilor din PNL". El a subliniat că nu îi va cere lui Drulă să se retragă, chiar încurajându-l să nu o facă, deoarece "oamenii s-au săturat de aranjamente la masă verde".

"Nu pot să anunț o candidatură până când nu am votul colegilor mei din PNL. În acest moment, iar acum mă duc spre sondaj, e aruncat pe piață cu cifre nerealiste. Eu știu care sunt cifrele reale. Am văzut cifrele PSD și propriul sondaj. Dacă aș avea 18%, înseamnă că am eșuat. M-aș duce acasă, nu v-aș mai pierde timpul și nici pe al cetățenilor. Vă pot trimite sondajul, cifrele reale sunt pe la 29%, atât pentru mine cât și pentru domnul Băluță. Domnul Drulă, puțin mai jos. A început bătălia sondajelor și resping aceste cifre. În acest moment în care PNL are nevoie de o confirmare, mi-aș asuma poziția dacă voi avea încrederea colegilor mei", a spus Ciucu.

Ciucu a subliniat că "oamenii s-au săturat de aranjamente la masă verde" şi nu îi va cere lui Cătălin Drulă să se retragă.

"Tot aud de retrageri. Nici măcar nu mi-am anunțat candidatura. Să mă retrag din ce? Eu îl încurajez și pe Cătălin Drulă să nu se retragă. Oamenii s-au săturat de aranjamente la masă verde.

Este prematur să vorbim de retrageri. Eu nu-i voi cere lui Drulă să se retragă. Asta e diferența dintre noi. După mult timp, Bucureștiul are de unde alege, pentru că eu cred că Drulă e un politician de viitor. Am încredere în el, e competent și integru.

De asemenea, Daniel Băluță e un primar care a demonstrat :e eficient și muncește pentru oameni. În acest moment, bucureștenii chiar vor avea de unde să aleagă. Intenția mea e să duc o campanie eminamente pozitivă. Au avut de unde să aleagă pentru că aveau un primar rodat în funcție. Acum au opțiuni multiple din care să aleagă un politician merituos", a subliniat primarul Sectorului 6.