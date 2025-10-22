Daniel Băluţă sau Gabriela Firea? Edilul Sectorului 4 a dezvăluit cum îşi va stabili PSD candidatul la Primăria Bucureștiului. Sursa foto: Antena 3 CNN

"Dacă partidul va fi de-acord, şi sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla, cel mai probabil voi candida", a răspuns Daniel Băluţă, miercuri seară, la Antena 3 CNN, când a fost întrebat dacă va reprezenta PSD la alegerile de la Primăria Bucureștiului, care ar urma să aibă loc în 7 decembrie. În acelaşi timp, şi Gabriela Firea şi-ar dori să candideze, din partea social-democraţilor, la aceste alegeri.

Băluţă a spus că există ”un gentlemen agreement” privind faptul că niciun candidat din partea partidelor din coaliţie nu se va retrage.

”Nu toate lucrurile în viaţa asta se fac, după cum ştiţi, în scris. Confucius a spus că promisiunea făcută este datorie curată. Sunt genul de om care chiar respectă promisiunile”, a declarat Băluţă, care a completat că nu sunt relevante scorurile din sondajele de opinie.

Daniel Băluţă a punctat ce criterii vor stabili candidatul între el şi Firea: "realitatea" şi "sondajele".

"Realitatea va decide cine candidează din partea PSD. Doamna Firea este o foarte bună colegă, un europarlamentar care reprezintă România cu cinste. Sondajele pe care partidul le-a comandat vor stabili care dintre propuneri este mai bună. Viaţa este o competiţie, inclusiv în interior. E o competiţie plină de respect", a afirmat Băluţă, care a mai precizat:

"Sunt convins că în următoarele 7-10 zile lucrurile acestea vor fi clarificate, atât în ceea ce priveşte propria-mi decizie, cât şi decizia PSD".

Băluţă, despre stadiul proiectelor din Sectorul 4

Edilul de la Sectorul 4 a vorbit şi despre stadiul investiţiilor pe care Primăria sa le desfăşoară:

Planșeul Unirii: "Preocuparea numărul 1 este să încurcăm cât mai puţin circulaţia în oraş. Faza cea mai dificilă a fost pe timpul verii Lucăprile se îndreaptă către procentul de 30%, graficul de execuţie ne spune că ar trebui încheiate în 2027. Este un şantier reprezentativ pentru Bucureşti", a afirmat Băluţă.

a afirmat Băluţă. Metroul M4: "Suntem în procedura de licitaţie, se fac 30 de zile necesare pentru deliberarea celor de la CNSC, așteptăm să fie desemnaţi câştigătorii. Toţi banii - 3,2 miliarde de euro - vor intra în economia României ", a mai afirmat edilul.

", a mai afirmat edilul. Spitalul pentru tratarea tuberculozei: "În 2026 acest spital va fi finalizat, așa cum staţia de pompieri pe care am făcut-o la Perşani, UPU de la Spitalul Bagdasar şi Centrul de Arşi au fost mai mult decât necesare în explozia de la blocul din Sectorul 5", a mai zis Băluţă.

Şi Firea așteaptă decizia PSD

Întrebată despre o posibilă candidatură, Gabriela Firea a precizat că acest aspect ar urma să se decidă în interiorul partidului: “Vom avea o întâlnire la PSD București și la sediul central și vom stabili aceste aspecte”.

Ea a precizat că lupta politică “nu are sezonalitate”, având în vedere că a candidat în vara anului trecut împotriva lui Nicușor Dan, pentru aceeași funcție.

“Se pot organiza alegeri și acum, și în decembrie, și după sărbători. Dacă cu adevărat se doresc alegeri la București, cu siguranță vor fi soluții. PSD își dorește alegeri, PSD își dorește o discuție onestă în coaliție pentru stabilirea candidatului”.

Ea a mai precizat că, dacă se va merge pe varianta în care fiecare partid are propriul candidat, nu știe “câți dintre cei care acum sunt vehiculați în presă își vor mai depune candidatura fără să beneficieze de o strategie politică, de o alianță”.