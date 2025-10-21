Daniel Băluță, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: “Mă gândesc cu foarte mare atenție"

Prim-vicepreşedintele PSD Daniel Băluţă, primar al Sectorului 4. FOTO: Hepta

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat posibil candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, într-o conferință de presă, că “se gândește cu foarte mare atenție” dacă să intre în cursa electorală, pe data de 7 decembrie, așa cum ar fi stabilit Executivul.

“Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenție la această idee. Și sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie și voi exprima public. După ce va exista o ordonanță, o hotărâre de Guvern în acest sens împreună cu un calendar asociat, împreună cu colegii mei ne vom putea pronunța în legătură cu a candida. Bucureștiul are nevoie de un program coerent. Cred că Bucureștiul are nevoie de oameni care îi cunosc problemele, care au obținut rezultate, Nu cred că avem nevoie de supereroi, nu cred că avem nevoie de oameni care nu au cum să cunoască atât de bine specificul acesui loc”, a precizat Daniel Băluță.

Între timp, Guvernul ar fi decis marți ca data alegerilor pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe data de 7 decembrie.

Ce spune Gabriela Firea despre alegerile pentru Primăria Capitalei

La rândul ei, întrebată despre o posibilă candidatură, Gabriela Firea a precizat că acest aspect ar urma să se decidă în interiorul partidului: “Vom avea o întâlnire la PSD București și la sediul central și vom stabili aceste aspecte”.

Ea a precizat că lupta politică “nu are sezonalitate”, având în vedere că a candidat în vara anului trecut împotriva lui Nicușor Dan, pentru aceeași funcție.

“Se pot organiza alegeri și acum, și în decembrie, și după sărbători. Dacă cu adevărat se doresc alegeri la București, cu siguranță vor fi soluții. PSD își dorește alegeri, PSD își dorește o discuție onestă în coaliție pentru stabilirea candidatului”.

Ea mai precizat că, dacă se va merge pe varianta în care fiecare partid are propriul candidat, nu știe “câți dintre cei care acum sunt vehiculați în presă își vor mai depune candidatura fără să beneficieze de o strategie politică, de o alianță”.

Despre acest subiect, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, numele vehiculat în rândul liberalilor pentru o posibilă candidatură, a declarat la Antena 3 CNN că nu are nicio problemă ca fiecare partid să aibă propriul candidat.

“Am văzut sondajele PSD, am văzut propriul sondaj. Dacă aș avea 18% înseamnă că deja am eșuat. Nu pot să accept că am 18%. Cifrele reale sunt undeva la 29-30%, și eu, și Daniel Băluță. domnul Drulă puțin mai jos”.

Ce anunț a făcut Sorin Grindeanu

Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a tranșat, marți, subiectul alegerilor locale pentru Primăria București. După luni de discuții pe acest subiect, liderii coaliției au decis ca alegerile să fie organizate în prima duminică din luna decembrie. Astfel, pe 7 decembrie, bucureștenii își vor alege un nou primar.

PSD, PNL și USR vor avea propriul candidat, după ce Sorin Grindeanu a impus această condiție în Coaliție. PSD era îngrijorat de o alianță PNL-USR în interiorul Coaliției.

Din partea PSD, Grindeanu a anunțat posibilele candidaturi ale Gabrielei Firea sau Daniel Băluță. În timp ce în tabăra liberalilor candidatura la Primăria Capitalei este dorită de primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu. Din partea USR, Cătălin Drulă și-a anunțat deja candidatura.