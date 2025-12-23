Primarul Capitalei a semnat finanţarea pentru consolidarea a 6 clădiri istorice. Muzeul „Gheorghe Tăttărescu” este pe listă

sursa foto: Facebook / Primăria municipiului București

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a semnat marți dimineață un contract de finanțare în valoare de 29,73 milioane de euro (148,65 milioane de lei) cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru lucrările de consolidare a șase clădiri vulnerabile la cutremur, relatează Agerpres.

Finanțarea vizează clădirea Muzeului „Gheorghe Tăttărescu” și cinci blocuri de locuințe în care trăiesc 184 de familii, potrivit precizărilor făcute de edil pe rețelele sociale.

„Sunt clădiri din perioada interbelică, unele monument istoric, altele aflate în zone protejate. Consolidarea clădirilor cu risc seismic nu este nici simplă, nici ieftină. Spre exemplu, valoarea lucrărilor celor şase clădiri este de 229,5 milioane lei. 40% din suma totală vin din PNRR, 60% plăteşte PMB, din acest împrumut obţinut azi. Vom recupera jumătate din sumă (adică 30% din valoarea totală a lucrărilor) de la proprietari, în următorii 10 - 15 ani", a scris el pe pagina de Facebook a PMB.

Ciprian Ciucu a reamintit că Bucureștiul are în continuare un număr foarte mare de clădiri vulnerabile la cutremur: 411 imobile încadrate în clasa I de risc seismic și alte 486 în clasa a II-a.

„Cu toate acestea, în ultimii 30 de ani, s-au consolidat, din fonduri publice, doar 35 de clădiri. În prezent, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din cadrul PMB, are în lucru 14 imobile: cele şase, pentru care asigurăm cofinanţarea de azi; alte şase clădiri sunt în lucru cu bani de la bugetul local; două prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic (PNCCRS). Urmează să intre în consolidare încă cinci imobile cu risc seismic. Acum suntem în curs de relocare a proprietarilor şi semnare a contractelor de execuţie.

Lucrările durează, în general, doi ani, timp în care proprietarii sunt fie relocaţi în locuinţe de necesitate ale PMB, fie le asigurăm chiria unei locuinţe", a arătat primarul general.