Antena 3 CNN Externe Mapamond Scrisoarea virală a unei copile care le-a cerut scuze poliţiştilor din Connecticut că a sunat, din greşeală, la numărul unic de urgenţă

Scrisoarea virală a unei copile care le-a cerut scuze poliţiştilor din Connecticut că a sunat, din greşeală, la numărul unic de urgenţă

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 23:39 10 Ian 2026 Modificat la 23:39 10 Ian 2026
Scrisoarea virală a unei copile care le-a cerut scuze poliţiştilor din Connecticut că a sunat, din greşeală, la numărul unic de urgenţă
Poliţiştii din New Haven au dezvăluit povestea într-o postare pe Facebook. Sursa foto: Facebook/North Haven Police Department

O copilă a trimis o scrisoare, scrisă de mână, în care le-a cerut scuze poliţiştilor dintr-un oraş din statul american Connecticut, întrucât a sunat, din greşeală, la numărul unic de urgenţă, a relatat People. Agenţii i-au răspuns fetiţei public, iar biletul scris de aceasta a devenit viral, după ce a fost postat pe social media.

Lilly, o copilă din oraşul New Haven, aflat în Connecticut, a trimis o scrisoare scrisă de mână în care le-a cerut iertare poliţiştilor, după ce a sunat la numărul unic de urgenţă. Totul s-a întâmplat luna trecută, mai exact pe 21 decembrie, aşa cum se poate vedea în imaginea de mai jos, iar biletul scris de mână de fetiţă a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a Departamentului de Poliție din New Haven (NHPD).

"Îmi pare rău că am sunat la 911 (n.r.: serviciul unic de urgenţă din SUA) pe 21 decembrie. Eu am crezut că este un telefon de jucărie. Nu o să mai fac niciodată", a scris Lilly, care şi-a trecut şi numele pe scrisoarea redactată cu o cariocă roşie. Săptămâna aceasta, poliţiştii din New Haven i-au răspuns public astfel: "Lilly, am primit scrisoarea ta. Este ok. Se întâmplă lucruri…".

Scrisoarea trimisă de Lilly agenţilor din New Haven a strâns aproape 10.000 de like-uri şi numeroase comentarii. Unii dintre internauţi au împărtăşit pe Facebook propriile experiențe din copilărie, când au sunat la numărul unic de urgenţă din Statele Unite ale Americii.

"Am sunat la 911 când aveam vreo 4 ani, pentru că ventilatorul nu pornea, părinții mei dormeau și îmi era foarte cald, așa că am sunat. Până la urmă s-a dovedit că nu era băgat în priză", a scris cineva.

Un alt utilizator a comentat: "Doamne, și eu făceam asta când eram mic. Tata lucra până târziu, iar eu sunam la 911 când nu știam unde este".

Ştiri video recomandate
×
Etichete: scrisoare copila politisti connecticut numarul de urgenta

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close