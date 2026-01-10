Scrisoarea virală a unei copile care le-a cerut scuze poliţiştilor din Connecticut că a sunat, din greşeală, la numărul unic de urgenţă

Poliţiştii din New Haven au dezvăluit povestea într-o postare pe Facebook. Sursa foto: Facebook/North Haven Police Department

O copilă a trimis o scrisoare, scrisă de mână, în care le-a cerut scuze poliţiştilor dintr-un oraş din statul american Connecticut, întrucât a sunat, din greşeală, la numărul unic de urgenţă, a relatat People. Agenţii i-au răspuns fetiţei public, iar biletul scris de aceasta a devenit viral, după ce a fost postat pe social media.

Lilly, o copilă din oraşul New Haven, aflat în Connecticut, a trimis o scrisoare scrisă de mână în care le-a cerut iertare poliţiştilor, după ce a sunat la numărul unic de urgenţă. Totul s-a întâmplat luna trecută, mai exact pe 21 decembrie, aşa cum se poate vedea în imaginea de mai jos, iar biletul scris de mână de fetiţă a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a Departamentului de Poliție din New Haven (NHPD).

"Îmi pare rău că am sunat la 911 (n.r.: serviciul unic de urgenţă din SUA) pe 21 decembrie. Eu am crezut că este un telefon de jucărie. Nu o să mai fac niciodată", a scris Lilly, care şi-a trecut şi numele pe scrisoarea redactată cu o cariocă roşie. Săptămâna aceasta, poliţiştii din New Haven i-au răspuns public astfel: "Lilly, am primit scrisoarea ta. Este ok. Se întâmplă lucruri…".

Scrisoarea trimisă de Lilly agenţilor din New Haven a strâns aproape 10.000 de like-uri şi numeroase comentarii. Unii dintre internauţi au împărtăşit pe Facebook propriile experiențe din copilărie, când au sunat la numărul unic de urgenţă din Statele Unite ale Americii.

"Am sunat la 911 când aveam vreo 4 ani, pentru că ventilatorul nu pornea, părinții mei dormeau și îmi era foarte cald, așa că am sunat. Până la urmă s-a dovedit că nu era băgat în priză", a scris cineva.

Un alt utilizator a comentat: "Doamne, și eu făceam asta când eram mic. Tata lucra până târziu, iar eu sunam la 911 când nu știam unde este".