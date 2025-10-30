Actorul George Burcea va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. Acum 5 ani, fostul soț al Andreei Bălan era prins drogat la volan

George Burcea și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei din partea POT, cu un clip filmat în New York. Sursa foto: Facebook/ George Burcea

Actorul român George Burcea, fostul soț al artistei Andreea Bălan, și- a anunțat joi, pe rețelele sociale, candidatura sa pentru funcția de primar al Bucureștiului, alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni.

Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri – o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu – adaugă‑ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele.”, a scris George Burcea.

George Burcea, în mijlocul mai multor scandaluri cu fostele partenere

George Burcea este cunoscut în special ca actor, dar notorietatea sa a fost amplificată și de viața personală. A fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, Ella și Clara. Relația cu fosta soție a fost intens mediatizată.

Andreea Bălan l-a acuzat de nerespectarea programului de vizitare a fiicelor, de plata pensiei alimentare și de dificultăți în comunicarea cu fetele, acuzații pe care Burcea le-a catalogat ca „veninoase și neadevărate”. De asemenea, au existat intervenții legale pentru a-i permite actorului să comunice cu fiicele sale.

A fost prins drogat la volan lângă casa fostei soții

George Burcea a fost prins la volan sub influența drogurilor pe 21 februarie 2020. Incidentul a avut loc în apropiere de casa Andreei Bălan, unde actorul locuia, potrivit DC News. Acesta a fost condamnat de o instanţă din Buftea pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, după ce a ieșit pozitiv pentru cocaină.

Andreea Bălan a declarat, în martie 2020, despre scandalul în care Burcea era implicat privind droguri: „Bănuiam că are pe altcineva sau consumă ceva, dar nu l‑am văzut.”

Tatăl lui George Burcea a făcut închisoare după ce și-a omorât amanta cu 25 de lovituri de cuțit

Presa din România a scris în mai multe rânduri că tatăl actorului, Ioan Burcea, a fost condamnat pentru crimă şi a avut un comportament extrem de violent în familie.

Cazul ar fi avut loc în anul 1988, când tatăl actorului şi‑ar fi ucis concubina cu 25 de lovituri de cuţit. În acelaşi articol se afirmă că mama lui George Burcea a suferit violenţe grave din partea soţului — inclusiv tăieturi, lovituri — şi că tatăl său „era foarte violent în familia noastră, o bătea pe mama des”. De asemenea, tatăl său a recunoscut în presă, conform surselor Click, fapta: „Am făcut crima. Îmi asum acest lucru.”

Într‑un alt articol, tatăl actorului spunea că nu „crede că George este fiul său”, dar și că mama lui ar fi fost escortă.

„Nu sunt sigur că George este copilul meu. Pe când era gravidă cu el, mama lui m-a înșelat cu doi bărbați. Unul dintre ei a fost șofer pe tir, iar celalalt chiar nașul copilului meu cel mare. Da, ați înțeles bine. I-a prins nașa în casă. Desigur, Georgel nu are nicio vină. Nu știam de infidelitate în momentul în care s-a născut băiatul. Am aflat mai târziu, chiar de la nașa. Din cauza soției am stricat multe relații de prietenie și de familie", a declarat tatăl lui George Burcea, acum câțiva ani, în exclusivitate pentru impact.ro, potrivit DC News.

„În Turcia, mama copiilor mei a lucrat ca damă de companie. Da, îmi asum tot ceea ce spun pentru că nu mint. George știe foarte bine cu ce s-a ocupat mama lui atâția ani. Știe și el, știu și frații lui, au discutat despre asta. Să-l întrebați la cât timp își vedea el mama. Vă spun eu: la un an sau chiar mai rar. A fost crescut de bunici până la 19 ani, atunci când s-a mutat la Constanța. Aș vrea să o întrebați și pe soția mea dacă este adevărat că nu a lucrat o zi în viața ei, iar eu i-am oferit de toate: își cumpăra numai haine de la casa Venus, o duceam la teatru, la film, o scoteam la restaurant la Ateneu. Era o mare doamnă. Am depus de două ori actele de divorț la judecătorie, însă, de fiecare dată am primit același răspuns: că nu reușesc să o găsească și să o caut eu”, susținea Ionel Burcea.