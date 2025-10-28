Daniel Băluță a fost desemnat de PSD, cu unanimitate de voturi, să fie candidatul partidului la Primăria București. FOTO Facebook PSD

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit, marţi, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei.

Daniel Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi pentru această candidatură.



”Aş vrea să încep cu o lecţie personală pe care am învăţat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poţi să te apuci să-i faci planuri de viitor. Întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală şi redai sănătatea. Abia atunci poţi să clădeşti mai departe, abia atunci te gândeşti la ceea ce urmează. La fel este şi un oraş”, a spus Daniel Băluţă, după şedinţa conducerii PSD în care s-a validat candidatura sa pentru Primăria Capitalei.

Băluţă a arătat că ”Bucureştiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcţioneze zi de zi şi să nu mai fie un şantier continuu, iar apoi putem să construim împreună viitorul lui”.

”Bucureştiul nu este doar locul în care trăim, este casa noastră, a celor peste două milioane de oameni care trăiesc, muncesc şi depind de Capitală. Oraşul copiilor noştri, al părinţilor noştri, al tinerilor şi al celor în vârstă, a celor care o duc bine şi a celor care se zbat pentru a supravieţui. Este oraşul tuturor şi trebuie să răspundă nevoilor tuturor. Oraşul acesta este o metropolă unde diversitatea-i dă forţă şi frumuseţe. Indiferent de etnie, vârstă sau statut social, fiecare trebuie să se simtă parte din acest oraş şi respectat în el”, a subliniat primarul Sectorului 4.

Daniel Băluţă a mai spus că îşi doreşte ”un Bucureşti pentru oameni, un oraş unde apa caldă şi căldura nu sunt un privilegiu, ci o normalitate, un oraş unde spitalele noi dau încredere, unde traficul nu ne fură viaţa, unde curăţenia şi siguranţa sunt fapte, nu promisiuni”.

”Nu este un vis imposibil. Am demonstrat la Sectorul 4 că se poate. Am reparat, am construit şi am schimbat. Am făcut şi continuăm să facem. Acum e timpul să facem acest lucru pentru întregul Bucureşti. Să reparăm ce nu funcţionează. Să ridicăm capitala pe picioare ca un oraş sănătos, sigur şi demn”, a precizat Băluţă.

Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, iar candidatura trebuia să fie validată de Consiliul Politic Naţional.



"Am avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei şedinţe şi urmare a deciziei pe care o ştiţi deja anunţată de doamna Gabi Firea în urmă cu două zile, mâine, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, vom înainta propunerea pe care organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi - şi anume ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti", a declarat luni preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.



"Nu pot face miracole în câteva zile, dar pot să promit că viața noastră se va îmbunătăți și orașul este casa noastră. Va fi un oraș sigur, liniștit, cu aer respirabil. Mă feresc de clișee, pentru că sunt repetate deseori, dar cred că mai important decât orice este să lansez o invitație către alegători să vină să vadă cum e în S4, cum sunt școlile, patinoarul, traficul, asta e cea mai bună carte de vizită", a spus, la rândul lui, Băluţă.

Băluţă va prelua, de asemenea, funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti în locul Gabrielei Firea.