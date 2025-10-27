Daniel Băluță este candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Firea: Îi oferim instrumente să nu fie o victimă politică cum am fost eu

Daniel Băluță este candidatul PSD la Primăria Capitalei. Foto: Captură video

Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost desemnat de PSD București candidatul partidului la Primăria Capitalei. Acesta va fi validat, marți, în Comitetul Politic Național. Anunţul a fost făcut luni de preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, alături de Băluţă şi de Gabriela Firea. "Scopul nostru este acela de a recâștiga Primăria Generală a Capitalei. Sunt absolut convinsă că va fi un primar general foarte bun", a spus Firea.

"Mâine, în ședința Comitetului Politic Național, vom înainta propunerea făcută azi, adică ca Daniel Băluță să fie candidatul PSD pentru Primăria București. De asemenea, întăresc ceea ce cred că era evident: că vicepreședinta regională în moțiunea pe care am depus-o pe București-Ilfov este Gabi Firea, care întărește echipa prin experiența pe care o are. Acestea sunt lucrurile organizatorice. Mâine, cred că în prima parte a zilei, vom avea acest comitet pentru a face acest lucru statutar. În PSD, candidații sunt validați prin votul Consiliului Politic Național", a spus Grindeanu.

Gabriela Firea: Îi oferim toate instrumentele necesare să nu fie o victimă politică cum am fost eu

Gabriela Firea, care anunţase anterior că "îmi voi susţine colegul care va candida", a spus că "scopul este de a recâştiga Primăria Generală", adăugând că este convisă de faptul că Băluţă "va fi un primar general foarte bun".

"Scopul nostru este acela de a recâștiga Primăria Generală a Capitalei. Ne propunem asta și sunt convinsă că, de data aceasta, suntem mai bine organizați. Intrăm în această campanie cu prima șansă și sunt convinsă că, prin Băluță, vom recâștiga Primăria. Suntem cu toții de acord că ce se întâmplă în București nu este de dorit.

Îl susținem din toate punctele de vedere pe colegul nostru Daniel Băluță. În ceea ce mă privește, tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie o victimă politică ca mine, vrem să îi oferim toate instrumentele necesare și umane: sprijin, sinceritate, forță politică. De aceea, împreună cu președintele interimar Grindeanu și colegii noștri, am decis să îi predau ștafeta politică lui Băluță. O fac cu inima deschisă, cu sinceritate, fără resentimente.

Acum, prin paralelism și similitudine, fac acest gest de onoare. Nu cred că trebuie să ne legăm de funcții și cred că acum este momentul oportun să predau ștafeta, și am toată încrederea că se va descurca.

Sunt multe de spus, dar cred că mai multe sunt de făcut și le vom anunța în campania electorală. Până atunci, avem dreptul să facem precampanie și să îi convingem din nou pe bucureșteni că un candidat social-democrat este ceea ce trebuie să aibă în continuare Capitala.

Sunt absolut convinsă că va fi un primar general foarte bun", a spus Firea.

Băluță: Nu pot face miracole în câteva zile, dar pot să promit că viața noastră se va îmbunătăți

La rândul său, Daniel Băluţă a invitat alegătorii să vină în Sectorul 4, pentru că este "cea mai bună carte de vizită".

"Mă simt onorat de încrederea cu care am fost învestit de colegii mei. Vreau să le fac cunoscut tuturor bucureștenilor că în aceste alegeri e vorba de rezultate, de ceea ce am reușit să facem în Sectorul 4: metrou, spitale, drumuri, școli, grădinițe, parcuri — toate acestea trebuie să se întâmple în București.

Expertiza câștigată, faptul că am reușit să aducem în Sectorul 4, dar și în România, peste 5 miliarde de euro în 10 ani, ne recomandă pentru București. Asta e cel mai important pentru dezvoltarea Bucureștiului.

Problema Bucureștiului este complexă. Numai dacă vorbim de trafic, vorbim de diferența de dezvoltare din sud și nord. În sud sunt mai puține joburi bine plătite. Avem urgența urbană a termoficării, care trebuie rezolvată. Experiența în atragerea fondurilor europene trebuie să se aplice și aici. Avem traficul, poluarea, clădiri în risc seismic. Toate rețelele utilitare sunt într-o stare de uzură morală, cel puțin. Problematica e complexă, de aceea lucrul important e depanarea, și abia după să vorbim despre ce ne dorim: un aeroport în sudul orașului, sală polivalentă.

Nu pot face miracole în câteva zile, dar pot să promit că viața noastră se va îmbunătăți și orașul este casa noastră. Va fi un oraș sigur, liniștit, cu aer respirabil. Mă feresc de clișee, pentru că sunt repetate deseori, dar cred că mai important decât orice este să lansez o invitație către alegători să vină să vadă cum e în S4, cum sunt școlile, patinoarul, traficul, asta e cea mai bună carte de vizită", a spus Băluţă.