Daniel Băluţă, despre candidatura la Primăria Bucureşti: "Firea mă susţine, nu e nemulţumită"

"Firea mă susține 100%, nu este nemulțumită", a spus Băluţă. Foto: Captură video Facebook / PSD

Daniel Băluţă, unul dintre posibilii candidaţi PSD la alegerile pentru Primăria Bucureşti, a spus luni că "importante în viață sunt rezultatele, nu modul în care ajungem la ele". El a adăugat faptul că Gabriela Firea îl susţine şi "nu este nemulţumită", adăugând că, cel mai probabil, va folosi sloganul "Hai că se poate", pe care "l-am avut şi la care ţin foarte mult încă din 2016". Mai mult, el a subliniat că nu i-a făcut o favoare lui Nicuşor Dan la prezidenţiale, "ci am făcut un lucru normal". "Orice om care a fost în situația mea și constată că fondurile europene sunt în euro și nu în ruble era normal să procedeze așa", a spus el.

"Importante în viață sunt rezultatele, nu modul în care ajungem la ele. Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, trei persoane mature și raționale, care reprezintă niște partide extrem de așezate. Nu este un risc. Este foarte important ca fiecare partid să aibă propria identitate când se prezintă în fața alegătorilor. Experiențele trecute ne-au arătat că nu e o idee foarte bună să mergem împreună. Firea mă susține 100%, nu este nemulțumită.

Având în vedere rezultatul final, nu pot să vă spun decât că toți suntem supărați pe deciziile pe care le-am luat, deci e normal ca și dânsa să fie supărată, în egală măsură în care și eu sunt. De data aceasta consider că am învățat din deciziile luate, ca atare lucrăm într-o zonă de consens în partid și acesta este lucrul determinant într-o competiție electorală", a spus Băluţă.

"Sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult încă din 2016 este „Hai că se poate”, și cred că tot pe acesta îl voi folosi.

Eu nu i-am făcut Președintelui Nicușor Dan un favor la prezidențiale, ci am făcut un lucru normal. Orice om care a fost în situația mea și constată că fondurile europene sunt în euro și nu în ruble era normal să procedeze așa cum am procedat. Nu este un favor, ci un act de normalitate", a adăugat el.