Ce înseamnă alegeri locale parțiale. Ce vom vota în București pe 7 decembrie 2025

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru alegeri locale parțiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto/ Cristian Nistor

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii și alegătorii din mai multe localități din țară sunt chemați la urne pentru alegeri locale parțiale. Aceste scrutinuri nu fac parte din calendarul electoral obișnuit, ci sunt organizate atunci când o funcție publică devine vacantă înainte de finalul mandatului. Iată ce înseamnă, mai exact, alegeri parțiale și de ce nu se votează peste tot în țară.

Ce înseamnă alegeri locale parțiale

„Alegerile locale parțiale” sunt un tip special de scrutin organizat în afara ciclului electoral obișnuit, atunci când o funcție de conducere la nivel local – de exemplu, cea de primar sau de președinte al consiliului județean – devine vacantă.

Vacanța poate apărea din mai multe motive: demisie, deces, condamnare, incompatibilitate sau retragerea mandatului.

În astfel de cazuri, Guvernul stabilește prin hotărâre o dată pentru alegerile parțiale, pentru ca localitatea respectivă să aibă din nou un reprezentant ales.

Conform deciziei adoptate în octombrie 2025, ziua de 7 decembrie 2025 a fost stabilită pentru organizarea de alegeri locale parțiale în București (pentru funcția de Primar General), dar și în alte localități din țară unde funcțiile de primar au rămas vacante.

Spre deosebire de alegerile generale, procedura pentru cele parțiale este mai rapidă: campania electorală are o durată redusă, iar procesul de vot se aplică doar în circumscripțiile unde funcția trebuie completată.

Cine iese la vot în 7 decembrie 2025

Guvernul a stabilit data de 7 decembrie 2025 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară.

Din data de 11 noiembrie 2025 începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în 12 localităţi iar din data de 12 noiembrie, depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti.

Vor fi alegeri parţiale în comuna Remetea, judeţul Bihor, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, comuna Marga, judeţul Caraş-Severin, comuna Dobromir şi comuna Lumina, judeţul Constanţa, oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, comuna Sopot, judeţul Dolj, comuna Valea Ciorii, judeţul lalomiţa, comuna Vânători, judeţul laşi, comuna Poienile de sub Munte şi comuna Şieu, judeţul Maramureş, comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Următoarele alegeri locale au loc în 2028

Mandatele obținute în urma alegerilor locale parțiale nu sunt pe patru ani întregi, ci doar până la finalul ciclului electoral curent. Asta înseamnă că persoanele alese pe 7 decembrie 2025 vor ocupa funcțiile respective până la alegerile locale generale din 2028.

În 2028, vor avea loc alegeri locale în toată țara – pentru primari, consilii locale, consilii județene și președinți de consilii județene – moment în care toți aleșii locali vor începe un nou mandat complet.