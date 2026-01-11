O nuntă a fost anulată pentru că discursul a fost scris cu ajutorul ChatGPT, în Olanda

Conform legii, mirii sunt obligați să declare explicit că vor respecta toate îndatoririle legale care decurg din căsătorie. Foto: Getty Images

O instanță olandeză a anulat o căsătorie, după ce a deciz că jurămintele cuplului, care au fost redactate cu ajutorul ChatGPT, nu erau valide. Cuplul a crezut că și-a pecetluit dragostea la slujba din aprilie 2025 din Zwolle, în nordul țării, potrivit RTL.

Pentru căsătoria civilă, cei doi au cerut unui prieten să le fie oficiant. Acesta a apelat la ChatGPT pentru a compune jurămintele. Însă, fără să își dea seama, au ratat esențialul, după cum a decis marți un tribunal din Zwolle.

Conform legii, mirii sunt obligați să declare explicit că vor respecta toate îndatoririle legale care decurg din căsătorie, potrivit hotărârii instanței.

„Declarația menționată arată că bărbatul și femeia nu au făcut afirmația prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul Civil olandez”, au stabilit judecătorii.

Pentru a-și susține decizia, instanța a citat chiar jurămintele generate de inteligența artificială.

„Promiți să fii alături de (numele femeii) astăzi, mâine și pentru totdeauna?”, a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei.

„Să râdeți împreună, să creșteți împreună și să vă iubiți indiferent de ce se va întâmpla?”

„Un cuplu nebun”

Cei doi au mai fost întrebați dacă vor „continua să se susțină, să se tachineze, să se țină strâns unul de celălalt chiar și în momentele dificile”.

După ce au răspuns afirmativ, li s-a spus că sunt „nu doar soț și soție, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, dragostea celuilalt și casa celuilalt”.

Formulările nu au convins însă instanța. Din cauza textului folosit în cadrul ceremoniei, judecătorii au decis că mariajul nu a fost încheiat în mod legal.

„Acest lucru înseamnă că certificatul de căsătorie a fost înregistrat eronat în registrul de stare civilă”, se mai arată în hotărâre.

Cei doi au susținut că nu au intenționat să greșească și că funcționarul care a oficiat ceremonia nu le-a atras atenția asupra problemei.

Aceștia au mai argumentat că schimbarea datei căsătoriei le-ar provoca un impact emoțional major și au cerut să li se permită păstrarea datei inițiale ca dată oficială a căsătoriei.

Instanța nu a fost însă de acord.

„Curtea înțelege cât de importantă este pentru cei doi data trecută pe certificatul de căsătorie, dar legea nu poate fi ignorată”, au concluzionat judecătorii.