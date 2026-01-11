Măicuțele devenite virale pe internet. Au milioane de vizualizări și postează zilnic un video

Măicuțele filmează clipuri despre viața lor de zi cu zi, îmbinate cu mesaje spirituale. Foto: Instagram

O descoperire întâmplătoare a Instagramului le-a transformat pe câteva măicuțe pensionare din Abruzzo în adevărate vedete online, cu milioane de vizualizări la activ, potrivit The Guardian.

Timp de ani de zile, viața celor 22 de călugărițe care locuiesc într-un azil din Raiano, un sat de munte din regiunea italiană Abruzzo, a urmat același ritm liniștit: se trezeau devreme, se rugau, mergeau la capelă, luau masa și, uneori, își petreceau după-amiaza citind.

Totul s-a schimbat însă când, la insistențele celei mai în vârstă dintre ele, sora Maria Chiara, în vârstă de 98 de ani, au decis să iasă din anonimat și să intre pe rețelele sociale.

„Sora Maria Chiara se simțea tot mai descurajată. Spunea: «Nu facem nimic aici, viața mea nu mai are sens»”, povestește sora Nayiby Jimenez, care lucrează în căminul administrat de congregația Ravasco. „Mi-a părut rău pentru ele. Sunt femei care au muncit o viață întreagă și au atâta bunătate în suflet, nu puteam să le ținem izolate.”

Fiind cea mai tânără dintre măicuțe, în vârstă de 45 de ani, Nayiby și-a asumat misiunea de a le aduce mai aproape de lume. Cu binecuvântarea superioarei, au început să filmeze clipuri despre viața lor de zi cu zi, îmbinate cu mesaje spirituale.

Primul videoclip, publicat în iulie pe Facebook, o avea în prim-plan pe sora Maria Grazia, de 97 de ani, care vorbea despre ascultare și încredere. Clipul a devenit rapid viral, strângând mii de vizualizări și peste 7.000 de urmăritori – mai mult decât populația satului Raiano.

Încurajate de succes, au trecut și pe Instagram, unde au adăugat umor și muzică pentru a atrage un public mai tânăr. Astăzi, conturile lor de Facebook, Instagram și Threads adună aproximativ 145.000 de urmăritori, iar unele clipuri au milioane de vizualizări.

„Totul a fost complet neașteptat”, spune Nayiby, originară din Columbia.

Unul dintre cele mai populare videoclipuri le arată pe măicuțe aruncând, pe rând, cutii de carton pe fereastră. Pe fiecare cutie este scris un sentiment negativ: „stres”, „anxietate”, „egoism” sau „indiferență”. La final, sora Maria Chiara spune: „Trebuie să aruncăm tot ce ne face triști, pentru că Dumnezeu vrea să fim fericiți.”

Într-un alt clip, câteva dintre ele încearcă, nu fără reticență, să facă exerciții de dimineață, dar renunță rapid, spunând că se duc la rugăciune. Mesajul este clar: trebuie să avem grijă atât de trup, cât și de suflet pentru a putea „înflori pe deplin”.

Videoclipurile au generat mii de mesaje, iar fiecare călugăriță are un caiet în care sunt trecute numele celor care le cer rugăciuni. „Sunt peste 200 de nume în fiecare caiet și răspund personal tuturor”, spune sora Nayiby.

Vedeta grupului rămâne sora Maria Chiara, care deschide și închide aproape toate clipurile. „Am fost mereu vorbăreață”, spune ea. „Sunt spontană, nu pot planifica nimic dinainte.”

O altă prezență energică este sora Anna Lilia, de 95 de ani, deși încă nu a apărut într-un live. „Nu are filtru, spune exact ce gândește”, glumește Nayiby.

Clipurile sunt gândite împreună și sunt publicate zilnic la ora 5 dimineața. „Primul lucru pe care oamenii îl fac când se trezesc este să-și verifice telefonul”, explică Nayiby, care recunoaște că, uneori, apelează și la ChatGPT pentru idei.