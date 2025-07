Ana Ciceală candidează pentru funcția de primar al Capitalei. E susținută de două partide

Ana Ciceală a mai spus că va demara o campanie de strâns mici donaţii online pentru campania ei electorală. Foto: Hepta

Ana Ciceală, fost consilier general, și-a lansat joi candidatura la Primăria Capitalei. Ea este susținută în alegeri de două partide: SENS, fondat în jurul europarlamentarului Nicu Ștefănuță, și URS.PDF, fondat de fostul deputat USR Tudor Benga. Ana Ciceală a declarat că, în câteva săptămâni, va prezenta programul său politic, precum și o analiză a problemelor Bucureștiului și soluțiile propuse, relatează Agerpres. De asemenea, ea a atras atenția că astăzi expiră termenul în care Guvernul trebuie să anunțe data alegerilor pentru Primăria Generală.

Ana Ciceală și-a anunțat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei joi într-o conferință de presă organizată la intrarea în Parcul Cișmigiu.

„Îmi doresc un Bucureşti al oamenilor, al comunităţilor, al curajului, un oraş care să fie construit pe termen lung, pentru generaţiile viitoare. Voi fi un primar care stă în stradă, care ascultă cu adevărat oamenii şi care ţine cont de vocea lor. Politicienii trebuie să îi asculte pe cetăţeni, nu invers”, a spus fostul consilier general.

Fost consilier general, candidat la Primăria Capitalei

Ciceală a menţionat, întrebată cu cine va colabora în Consiliul General, că a dovedit în activitatea de opt ani de consiliu că poate colabora cu toate partidele pentru a-şi promova proiectele.



„SENS şi Uniunea pentru Reforma Statului şi Protecţia Drepturilor Fundamentale (URS.PDF - n.r.) nu sunt în Consiliul General, însă REPER este în Consiliul General şi avem o alianţă cu ei la Sectorul 3. Funcţionează foarte bine această colaborare. Cred că putem colabora cu REPER, cu USR, cu PNL şi cu toate forţele prezente în Consiliul General, dar având bucureştenii în prim plan. Bucureştenii trebuie să decidă ce trebuie făcut, nu politicul”, a adăugat Ciceală.



Ana Ciceală a mai spus că va demara o campanie de strâns mici donaţii online.



„Mulţumesc voluntarilor tineri de la SENS, alături de care vom face campanie în următoarele luni, pentru a câştiga minţile şi inimile bucureştenilor. Vom demara şi o campanie de strâns de mici donaţii online, microdonaţii online în curând.(...) Să ducem Bucureştiul acolo unde îi este locul. Bucureştiul poate mult mai mult”, a mai spus ea.



Ciceală a mai afirmat că joi se împlinesc cele două luni pe care le avea Guvernul pentru a anunţa data alegerilor pentru Primăria Capitalei, potrivit legii.



„Este responsabilitatea coaliţiei de guvernare să stabilească data alegerilor, conform legislaţiei în vigoare. (...) Eu sper să respecte legea pentru că au un mandat foarte nou. Guvernul este reînvestit de mai puţin de două luni şi cred că au în spate oamenii care au votat cu Nicuşor Dan şi care i-au mandatat de curând să facă ce trebuie, să respecte legea, să aibă grija oamenilor, să se gândească că avem nevoie de un primar ales şi nu de cineva care a fost pus interimar până la alegeri”, a adăugat Ciceală.

Candidatura Anei Ciceală, susținută de SENS și URS.PDF

Candidatura Anei Ciceală este susținută de două partide: SENS, fondat în jurul europarlamentarului independent Nicu Ștefănuță, și URS.PDF, partid fondat de fostul deputat USR Tudor Benga.

Preşedintele SENS, Andrei Macsut, a afirmat, cu acest prilej, că doreşte schimbarea în bine a Bucureştiului, ca deciziile să fie luate în interesul cetăţenilor.



„Mă bucur că Ana şi-a asumat această candidatură. Este printre cei mai muncitori, oneşti şi pricepuţi oameni pe care-i cunosc. Ce ne aşteaptă nu e un drum uşor. Avem în faţă o campanie lungă. Vrem să schimbăm oraşul, să nu mai trăim în logica de "alţi bani, alte contracte". Deciziile nu se iau pentru locuitori, ci pentru interese, cum or fi ele, dar în niciun caz pentru cetăţeni. Şi acest lucru ne dorim să îl schimbăm”, a adăugat Macsut.



Florina Presadă, prim-vicepreşedintă SENS, a menţionat că Ana Ciceală este omul de care are nevoie Bucureştiul.



„Ana vine cu două calităţi care au lipsit până acum - de a iubi oraşul şi de a fi un om integru. E omul de care acest oraş are nevoie. Deşi e un oraş bogat, e unul inechitabil. E nevoie de locuinţe sociale. E nevoie de un oraş respirabil. Mă bucur că SENS o propune pe Ana, pentru că Ana e un om integru, preocupat de binele bucureştenilor şi mereu atent la cheltuirea banilor publici. Solicităm pe această cale că Bucureştiul are nevoie de un primar ales în funcţie care să poată demara proiectele necesare acestui oraş”, a spus Presadă.

Ana Ciceală a candidat în de mai multe ori pentru Primăria Sectorului 3. La ultimele alegeri locale, din 2024, Ciceală s-a clasat pe locul 3, cu 16% dintre voturi.

Când vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei

După ce Nicuşor Dan a fost ales în funcția de Preşedinte al României, funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti a devenit vacantă.

Alegerile locale parţiale trebuie organizate în termen de 90 de zile de la constatarea oficială a vacantării postului, conform legislaţiei în vigoare.

Până la organizarea alegerilor, atribuţiile de primar general sunt exercitate de viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL), desemnat interimar de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.