Militar american în rezervă, găsit mort într-un apartament din Otopeni. Ce au descoperit poliţiştii în locuinţă

Americanul ar fi avut unele afecţiuni cardiace. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un militar american, aflat în rezervă a fost găsit mort într-un apartament din Otopeni. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face altceva decât să îi constate decesul. În locuinţa pe care bărbatul o închiriase, poliţiştii au descoperit mai multe medicamente cu efect antidepresiv, pentru care acesta nu avea rețetă. El avea o relaţie cu o româncă, iar la finalul anului trecut, a făcut mai multe demersuri pentru a se reînrola în Armata americană şi ar fi vrut să rămână aici, în România. A fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă şi, în prezent, cercetările continuă pentru a se afla cu exactitate care a fost cauza decesului.

În vârstă de 68 de ani, militarul american în rezervă ar fi lucrat în timpul vieţii în mai multe teatre de operaţiuni din întreaga lume şi a fost găsit fără viaţă la mijlocul acestei săptămâni într-un apartament din oraşul Otopeni. Proprietarul apartamentului ar fi cel care l-ar fi găsit fără suflare.

Imediat ce a făcut descoperirea şocantă, bBărbatul a sunat de urgenţă la serviciul unic de urgenţă 112, iar echipajul medical care a răspuns la intervenţie nu a putut face nimic ca să-l aducă la viaţă. Poliţiştii care s-au deplasat la adresa la care locuia militarul american în rezervă au deschis o anchetă şi se face mai multe cercetări.

Primele date ale investigaţiilor făcute până în prezent arată că, în acest caz nu a fost vorba despre o moarte violentă. În plus, nu existau urme de forţare a uşii, iar casa nu era răvăşită.

De asemenea, se ştie că, în urma investigaţiilor, au fost găsite în apartamentul în care locuia cu chirie miliarul american în rezervă mai multe medicamente cu efect antidepresiv, pentru care acesta nu avea prescripţie medicală. Totodată, el ar fi avut şi unele afecţiuni cardiace, ar fi consumat băuturi alcoolice.



Bărbatul de 68 de ani ar fi avut o iubită româncă, iar la sfârşitul anului trecut, acesta a făcut mai multe demersuri pentru a se reînrola în Armata americană şi ar fi vrut să rămână aici, în România.

Anchetatorii au deschis şi un dosar penal pentru moarte suspectă şi, momentan, sunt continuate cercetările pentru a se afla cu exactitate care a fost cauza decesului. În plus, sunt aşteptate rezultatele analizelor toxicologice de la Institutul de Medicină Legală "Mina Minovici".